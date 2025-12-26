Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

2025'te Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları Belli Oldu

Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı. Yayımlanan veriler, Türkiye için de çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İşte detaylar...

2025'te Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları Belli Oldu
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını araştırdı. Yapılan araştırma, Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıkları arasında önemli farklılıklar olduğunu gözler önüne serdi. Hatta platformların Türkiye'deki pazar payları, aylık bazda bile dalgalı bir seyir izliyor.

Peki Statcounter verileri ne diyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem Türkiye hem de küresel çapta kullanıcıların en çok kullandıkları sosyal medya platformlarına yakından bakalım.

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları:

Başlıksız-1

Platform Pazar Payı
Facebook Yüzde 68,76
X Yüzde 8,8
Instagram Yüzde 7,08
Pinterest Yüzde 7,07
YouTube Yüzde 6,94
Reddit Yüzde 0,49
Linkedln Yüzde 0,46

Yukarıdaki tablo, Meta'nın galibiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Statcounter verilerine göre Facebook, açık ara farkla dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları ise şöyle:

Başlıksız-1

Platform Pazar Payı
Facebook Yüzde 42,12
Instagram Yüzde 26,6
YouTube Yüzde 13,39
X Yüzde 11,53
Pinterest Yüzde 4,81
Linkedln Yüzde 1,02
Reddit Yüzde 0,2

Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyaya biraz daha farklı bakıyorlar. Öyle ki pazar payının yarısı, küresel istatistiklerde de olduğu gibi Facebook'ta. Ancak Türkiye'de Instagram, X gibi platformlardan daha ağır basıyor. Pinterest kullanımında da küresel ortalamanın altında yer alıyoruz.

WhatsApp Hesaplarını Ele Geçiren GhostPairing Saldırıları Hızla Yayılıyor: İşte Korunmak İçin Yapmanız Gerekenler WhatsApp Hesaplarını Ele Geçiren GhostPairing Saldırıları Hızla Yayılıyor: İşte Korunmak İçin Yapmanız Gerekenler

Peki siz en çok hangi sosyal medya platformlarını kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın...

Instagram Youtube Facebook X (Twitter)

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim