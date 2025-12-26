2025'te Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları Belli Oldu

Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı. Yayımlanan veriler, Türkiye için de çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İşte detaylar...

Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını araştırdı. Yapılan araştırma, Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıkları arasında önemli farklılıklar olduğunu gözler önüne serdi. Hatta platformların Türkiye'deki pazar payları, aylık bazda bile dalgalı bir seyir izliyor.

Peki Statcounter verileri ne diyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem Türkiye hem de küresel çapta kullanıcıların en çok kullandıkları sosyal medya platformlarına yakından bakalım.

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları:

Platform Pazar Payı Facebook Yüzde 68,76 X Yüzde 8,8 Instagram Yüzde 7,08 Pinterest Yüzde 7,07 YouTube Yüzde 6,94 Reddit Yüzde 0,49 Linkedln Yüzde 0,46

Yukarıdaki tablo, Meta'nın galibiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Statcounter verilerine göre Facebook, açık ara farkla dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları ise şöyle:

Platform Pazar Payı Facebook Yüzde 42,12 Instagram Yüzde 26,6 YouTube Yüzde 13,39 X Yüzde 11,53 Pinterest Yüzde 4,81 Linkedln Yüzde 1,02 Reddit Yüzde 0,2

Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyaya biraz daha farklı bakıyorlar. Öyle ki pazar payının yarısı, küresel istatistiklerde de olduğu gibi Facebook'ta. Ancak Türkiye'de Instagram, X gibi platformlardan daha ağır basıyor. Pinterest kullanımında da küresel ortalamanın altında yer alıyoruz.

Peki siz en çok hangi sosyal medya platformlarını kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın...