2025'te Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları Belli Oldu

Pazar araştırma şirketi Statcounter, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını araştırdı. Yapılan araştırma, Türkiye ile küresel çaptaki kullanıcı alışkanlıkları arasında önemli farklılıklar olduğunu gözler önüne serdi. Hatta platformların Türkiye'deki pazar payları, aylık bazda bile dalgalı bir seyir izliyor.
Peki Statcounter verileri ne diyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan hem Türkiye hem de küresel çapta kullanıcıların en çok kullandıkları sosyal medya platformlarına yakından bakalım.
Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları:
|Platform
|Pazar Payı
|Yüzde 68,76
|X
|Yüzde 8,8
|Yüzde 7,08
|Yüzde 7,07
|YouTube
|Yüzde 6,94
|Yüzde 0,49
|Linkedln
|Yüzde 0,46
Yukarıdaki tablo, Meta'nın galibiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Statcounter verilerine göre Facebook, açık ara farkla dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olarak kayıtlara geçmiş durumda.
Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya platformları ise şöyle:
|Platform
|Pazar Payı
|Yüzde 42,12
|Yüzde 26,6
|YouTube
|Yüzde 13,39
|X
|Yüzde 11,53
|Yüzde 4,81
|Linkedln
|Yüzde 1,02
|Yüzde 0,2
Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyaya biraz daha farklı bakıyorlar. Öyle ki pazar payının yarısı, küresel istatistiklerde de olduğu gibi Facebook'ta. Ancak Türkiye'de Instagram, X gibi platformlardan daha ağır basıyor. Pinterest kullanımında da küresel ortalamanın altında yer alıyoruz.
