Türkiye'de En Çok İndirilen iPhone Uygulamaları ve Oyunları Açıklandı

iPhone kullanıcılarının uygulama indirmesini sağlayan App Store, dünya çapında milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Apple da her sene App Store’da en çok indirilen oyun ve uygulamaları bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise şirketten bu konuda yeni açıklamalar geldi.
Teknoloji devi, şimdi de ülke ülke App Store üzerinden geride bıraktığımız 2025 yılında **en çok hangi uygulamaların ve oyunların indirildiğini **açıkladı. Gelin, bu yıl ülkemizdeki iPhone kullanıcıları en çok neleri indirmiş bakalım. Listeler, hem ücretli hem de ücretsiz şekilde ayrılıyor.
2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretsiz uygulamalar
- ChatGPT
- Temu
- Google Gemini
- e-Devlet
- YouTube
- TikTok
- Google Haritalar
2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretli uygulamalar
- Deprem Ağı
- TeamSpeak 3
- Blitzer.de Pro
- Shadowrocket
- Deprem Uyarılarım Pro
- JSPS APP
- MilGPS
- Threema.
- NetTV
- AnkiMobile Flashcards
2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretsiz oyunlar
- PUBG Mobile
- Subway Surfers
- 101 YüzBir Okey Plus
- Hay Day
- Brawl Stars
- Clash Royale
- Township
- Words of Wonders: Kelime Oyunu
- Block Blast!
- Whiteout Survival
2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretli oyunlar
- Minecraft
- StreetPro Racing
- Mesih
- Earn to Die 2
- My Child Lebensborn
- Plague Inc.
- Tabu
- Başkanlar
- Quakeline
- Aylık Distopya
2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen arcade oyunları
- NBA 2K25 Arcade Edition
- Football Manager 26 Touch
- Balatro+
- Stardew valley+
- Getting Over It+
- Snake.io+
- Sneaky Sasquatch
- Hello Kitty Island Adventure
- Asphalt 8: Airborne+
- Bridge Constructor+