Türkiye'de En Çok İndirilen iPhone Uygulamaları ve Oyunları Açıklandı

Apple, 2025 yılında Türkiye'de App Store üzerinden en çok hangi uygulamaların ve oyunların indirildiğini açıkladı. Peki ülkemizdeki iPhone sahiplerinin en çok indirdiği uygulamalar neler?

iPhone kullanıcılarının uygulama indirmesini sağlayan App Store, dünya çapında milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Apple da her sene App Store’da en çok indirilen oyun ve uygulamaları bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise şirketten bu konuda yeni açıklamalar geldi.

Teknoloji devi, şimdi de ülke ülke App Store üzerinden geride bıraktığımız 2025 yılında **en çok hangi uygulamaların ve oyunların indirildiğini **açıkladı. Gelin, bu yıl ülkemizdeki iPhone kullanıcıları en çok neleri indirmiş bakalım. Listeler, hem ücretli hem de ücretsiz şekilde ayrılıyor.

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretsiz uygulamalar

ChatGPT Temu Google Gemini WhatsApp Instagram e-Devlet YouTube Google TikTok Google Haritalar

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretli uygulamalar

Deprem Ağı TeamSpeak 3 Blitzer.de Pro Shadowrocket Deprem Uyarılarım Pro JSPS APP MilGPS Threema. NetTV AnkiMobile Flashcards

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretsiz oyunlar

PUBG Mobile Subway Surfers 101 YüzBir Okey Plus Hay Day Brawl Stars Clash Royale Township Words of Wonders: Kelime Oyunu Block Blast! Whiteout Survival

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretli oyunlar

Minecraft StreetPro Racing Mesih Earn to Die 2 My Child Lebensborn Plague Inc. Tabu Başkanlar Quakeline Aylık Distopya

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen arcade oyunları