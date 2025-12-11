Tümü Webekno
Türkiye'de En Çok İndirilen iPhone Uygulamaları ve Oyunları Açıklandı

Apple, 2025 yılında Türkiye'de App Store üzerinden en çok hangi uygulamaların ve oyunların indirildiğini açıkladı. Peki ülkemizdeki iPhone sahiplerinin en çok indirdiği uygulamalar neler?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

iPhone kullanıcılarının uygulama indirmesini sağlayan App Store, dünya çapında milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Apple da her sene App Store’da en çok indirilen oyun ve uygulamaları bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise şirketten bu konuda yeni açıklamalar geldi.

Teknoloji devi, şimdi de ülke ülke App Store üzerinden geride bıraktığımız 2025 yılında **en çok hangi uygulamaların ve oyunların indirildiğini **açıkladı. Gelin, bu yıl ülkemizdeki iPhone kullanıcıları en çok neleri indirmiş bakalım. Listeler, hem ücretli hem de ücretsiz şekilde ayrılıyor.

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretsiz uygulamalar

chat

  1. ChatGPT
  2. Temu
  3. Google Gemini
  4. WhatsApp
  5. Instagram
  6. e-Devlet
  7. YouTube
  8. Google
  9. TikTok
  10. Google Haritalar

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretli uygulamalar

Ekran Resmi 2025-12-11 10.37.55

  1. Deprem Ağı
  2. TeamSpeak 3
  3. Blitzer.de Pro
  4. Shadowrocket
  5. Deprem Uyarılarım Pro
  6. JSPS APP
  7. MilGPS
  8. Threema.
  9. NetTV
  10. AnkiMobile Flashcards

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretsiz oyunlar

pub

  1. PUBG Mobile
  2. Subway Surfers
  3. 101 YüzBir Okey Plus
  4. Hay Day
  5. Brawl Stars
  6. Clash Royale
  7. Township
  8. Words of Wonders: Kelime Oyunu
  9. Block Blast!
  10. Whiteout Survival

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen ücretli oyunlar

minec

  1. Minecraft
  2. StreetPro Racing
  3. Mesih
  4. Earn to Die 2
  5. My Child Lebensborn
  6. Plague Inc.
  7. Tabu
  8. Başkanlar
  9. Quakeline
  10. Aylık Distopya

2025'te App Store Türkiye'de en çok indirilen arcade oyunları

nba

  1. NBA 2K25 Arcade Edition
  2. Football Manager 26 Touch
  3. Balatro+
  4. Stardew valley+
  5. Getting Over It+
  6. Snake.io+
  7. Sneaky Sasquatch
  8. Hello Kitty Island Adventure
  9. Asphalt 8: Airborne+
  10. Bridge Constructor+
