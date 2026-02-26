Mart ayında PlayStation Plus'a Eklenecek Oyunlar Belli Oldu!

Sony, gelecek ay PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak vereceği oyunları açıkladı. Oyunseverler mart ayında 4 büyük oyuna ücretsiz erişim imkânı kazanacaklar. İşte o oyunlar...

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation Plus üyelerine yönelik bir açıklama yaptı. Bu bağlamda; Mart 2026'da PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler, bu ay da etkileyici yapımlarla karşılaşacaklar gibi görünüyor.

Peki PlayStation Plus'a Mart 2026'da eklenecek oyunlar hangileri? Bu oyunlar ne zaman erişime açılacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Mart ayında PlayStation Plus'a eklenecek oyunlar:

PGA Tour 2K25 (PS5)

Monster Hunter Rise (PS5, PS4)

Slime Rancher 2 (PS5)

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS5, PS4)

Bu oyunlar ne zaman erişime açılacak?

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation Plus'a eklenecek yeni oyunlar, 3 Mart tarihi itibarıyla erişime açılacak. Ayrıca yukarıda zikrettiğimiz oyunlar, PlayStation Plus'ın tüm abonelik katmanlarında mevcut olacak.