144 Hz Ekran, Snapdragon 8s Gen 3 İşlemci, 7300 mAh Bataryalı Oyun Tableti Xiaomi Black Shark Gaming Tablet Tanıtıldı

Xiaomi, Black Shark Gaming Tablet ismi verilen tabletinin global lansmanını gerçekleştirdi. Cihaz, harika bir oyun deneyimi sunacak çok gelişmiş özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan / Editor

Ev aletlerinden akıllı telefonlara kadar her türden başarılı ürünüyle karşımıza çıkan Xiaomi, tabletler konusunda da dünyanın en iddialı şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Şimdi ise şirket, Black Shark serisi altında konumlanan yeni bir oyun odaklı tabletinin global lansmanını gerçekleştirdi.

Black Shark Gaming Tablet, yani direkt Black Shark Oyun Tableti ismini alan bu model, oyun deneyimini arşa çıkaracak harika özelliklerle donatıldı. 332 gram ağırlığında ve 7,7 mm inceliğinde olan kompakt cihaz, oyun tableti arayanların kesinlikle göz atması gereken bir model olarak geliyor.

Xiaomi Black Shark Gaming Tablet neler sunuyor?

xia1

Cihazda 8,8 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. Bu ekran 1600x2560 piksel, yani 2.5K çözünürlük sunarak çok net bir görüntüleme deneyimini bizlerle buluşturuyor. Ona akıcı bir oyun deneyimi için 144 Hz’lik yüksek bir yenileme hızı eşlik ediyor. 600 nit maksimum parlaklığa sahip olduğunu belirtelim.

Tablet, Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu çip 3.0 GHz'e kadar hızlara sahip sekiz çekirdekli bir CPU ve 40 TOPS NPU içeriyor. 1,9 milyondan fazla AnTuTu puanı elde ettiği de eklenmiş. Kutudan Android 16 ile çıkan tablette 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama var. Oyunlarda fazla ısınmayı engellemek için buhar odası soğutma sistemine sahip. Bu sistem, çok sayıda grafen tabakası ve toplam 25.176 mm² termal malzeme alanına sahip metal bir soğutma yapısı ile çalışıyor

xia2

Bunlar dışında 2x2 MIMO'lu çift bantlı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve 4K video desteği sunan DisplayPort çıkışı gibi özellikler var. 7300 mAh’lik bataryayla geldiğini belirtelim. Bu batarya, 5,6 saate kadar oyun oynama, 10,3 saate kadar internette gezinme, 7 saate kadar video oynatma, 76 saate kadar müzik dinleme sunuyor. Arkada 13 MP, önde 5 MP’lik kamerası var. Cihazın Avrupa fiyatı 635 euro olarak açıklandı.

Xiaomi 18'in Tasarımı Sızdırıldı (Şey... Bu iPhone Olmuş!) Xiaomi 18'in Tasarımı Sızdırıldı (Şey... Bu iPhone Olmuş!)
Xiaomi

