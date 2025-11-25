2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

BYD, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Han L'yi tanıttı. Markanın çok sevilen sedan modeli, üstün performans sunan özellikleriyle tüketicileri mest edecek gibi görünüyor. Üstelik fiyatı da acayip uygun.

Çinli otomobil devi BYD, Guangzhou Otomobil Fuarı etkinliklerinde 2026 model Han L'yi tanıttı. Türkiye'de de satılan otomobilin yeni versiyonu, teknik tarafta yapılan iyileştirmelerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte BYD Han L'nin özelliklerine yakından bakalım.

BYD Han L, dışarıdan bakıldığı zaman mevcut versiyona çok benziyor. Bu bağlamda; daha iyi aerodinamik sağlayan kavisler, LED'lerle desteklenen farlar, gövdeye gömülü kapı kolları ve arka kısımdaki ışık barı, yeni modelde korunmaya devam ediyor. Ancak arka kısımda "Build Your Dreams" ibaresi yerine aydınlatmalı "BYD" yazısı bizleri karşılıyor. Zaten çok sevilen Han, 2026 modeli ile de beğenileri kazanacak diyebiliriz.

Karşınızda 2026 model BYD Han L

Otomobilin iç kısmında da önemli bir tasarım değişikliği bulunmuyor. Oldukça sade bir iç tasarıma sahip olan 2026 BYD Han L, orta konsolda dönebilen yapıdaki bilgi-eğlence ekranını barındırmaya devam ediyor. Bu ekran, aracın kontrol edilmesini sağlayan dokunmatik butonlara da ev sahipliği yapıyor.

2026 model BYD Han L'deki en önemli iyileştirme, teknik tarafta yapılmış durumda. Otomobilin çift motorlu versiyonunda 810 kW'a ulaşan ultra güçlü bir sistem görüyoruz. 0-100 km/s hızlanma süresi sadece 2,7 saniye olan Han L, 305 km/s hız yapabiliyor. Otomobilin arkadan itişli versiyonu 700 kilometre, çift motorlu versiyonu ise 600 kilometre menzil sunuyor ki sadece bu bile BYD Han L'yi tercih nedeni hâline getirecek bir husus.

BYD Han L, elektrikli istemeyenler için fişli hibrit seçeneğe de sahip olacak. Bu konfigürasyonda 1.5 litrelik turboşarjlı motor, 200 kW güç üreten bir çift elektrik motoru ile destekleniyor. Şirketin açıklamasına göre bu versiyonda 200 kilometre saf elektrik menzili sunuluyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 3,9 saniye olarak açıklandı.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 model Han L, 23 bin 400 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Otomobilin gırtlak dolu versiyonunun fiyatı ise 31 bin 800 euro olarak açıklandı. Böyle enfes teknik özelliklerin bu kadar iyi bir fiyatla satılması, BYD'nin gündemi sarmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor.