Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Çinli otomobil şirketi XPeng, "X9 PowerX" isimli yeni otomobilini tanıttı. Sahip olduğu hibrit sistemle 1.600 kilometre civarında menzil sunabilen otomobil, MPV gövdesiyle büyük aileleri mest edecek gibi görünüyor. İşte XPeng X9 PowerX'in özellikleri ve fiyatı...

1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli otomobil üreticileri, otomobil sektöründe dengeleri değiştirmeye devam ediyorlar. Bu bağlamda; son dönemlerin en etkileyici duyurusu XPeng'den geldi. Düzenlediği bir etkinlikte X9 PowerX isimli MPV modelini duyuran şirket, hibrit teknolojisinin ne kadar önemli gözler önüne serdi. Zira firmanın yeni otomobili, 1.600 kilometreye varan menzili ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

XPeng X9 PowerX, modern tasarımı ve yüksek menzili bir araya getiriyor. Otomobilin ön kısmında incecik şerit LED aydınlatmalarla desteklenen parçalı far tasarımı görüyoruz. Gövdeye gömülü kapı kolları gibi modern tasarım detaylarına sahip olan X9 PowerX, arka kısımda da yine bir ışık barına ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda XPeng X9 PowerX!

Başlıksız-1

XPeng X9 PowerX, bir MPV olduğu için oldukça büyük bir iç hacme sahip. Direksiyonun arkasında küçük bir gösterge ekranını barındıran araç, orta konsolda oldukça yeterli büyüklüğe sahip bir bilgi-eğlence ekranı ile donatıldı. Şirketin açıklamasına göre otomobilin bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek sistemi, yapay zekâ destekli Qualcomm Snapdragon 8295P çipinden güç alıyor. Daha üst donanım seçeneklerindeyse şirketin özel olarak geliştirdiği "Turing AI" isimli çiple karşılaşıyoruz. İsteğe bağlı olarak iki veya üç sıra koltuklu olarak kullanılabilen otomobil, arkadaki tüm koltukların yatırılmasına da izin veriyor. Böylelikle devasa bir bagaj hacmiyle karşılaşmış oluyoruz.

Başlıksız-1

XPeng'in yeni MPV'sindeki hibrit sistemi de konuşalım. Şirketin açıklamasına göre bu otomobilde 281 beygir gücü üreten bir ünite bulunuyor. 1.5 litrelik turbo benzinli motor, 450 kilometreye kadar sadece elektrikli menzil sunabilen bir sistemle destekleniyor. XPeng'e göre benzin deposu ile bataryayı tam olarak doldurduğunuzda 1.600 kilometreyi aşan bir menzil göreceksiniz. Ayrıca bu otomobilin hızlı şarj desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Sadece 10 dakikalık şarj, 300 kilometrenin üzerinde menzil sunacak. Buna benzin deposu da eklenince gerçekten etkileyici bir deneyim sunulacağını söyleyebiliriz.

Başlıksız-1

XPeng X9 PowerX, an itibarıyla Çin pazarına sunulmuş durumda. 37 bin euro civarlarından başlayan fiyatlarla satın alınabilecek MPV, ne yazık ki küresel pazarlara açılmayacak...

İthal Otomobillerin Vergisi Değişiyor, Peki Zam Gelecek mi? İşte İşin Aslı! İthal Otomobillerin Vergisi Değişiyor, Peki Zam Gelecek mi? İşte İşin Aslı!
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim