1.600 Kilometre Menzilli Hibrit Otomobil XPeng X9 PowerX Tanıtıldı

Çinli otomobil şirketi XPeng, "X9 PowerX" isimli yeni otomobilini tanıttı. Sahip olduğu hibrit sistemle 1.600 kilometre civarında menzil sunabilen otomobil, MPV gövdesiyle büyük aileleri mest edecek gibi görünüyor. İşte XPeng X9 PowerX'in özellikleri ve fiyatı...

Çinli otomobil üreticileri, otomobil sektöründe dengeleri değiştirmeye devam ediyorlar. Bu bağlamda; son dönemlerin en etkileyici duyurusu XPeng'den geldi. Düzenlediği bir etkinlikte X9 PowerX isimli MPV modelini duyuran şirket, hibrit teknolojisinin ne kadar önemli gözler önüne serdi. Zira firmanın yeni otomobili, 1.600 kilometreye varan menzili ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

XPeng X9 PowerX, modern tasarımı ve yüksek menzili bir araya getiriyor. Otomobilin ön kısmında incecik şerit LED aydınlatmalarla desteklenen parçalı far tasarımı görüyoruz. Gövdeye gömülü kapı kolları gibi modern tasarım detaylarına sahip olan X9 PowerX, arka kısımda da yine bir ışık barına ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda XPeng X9 PowerX!

XPeng X9 PowerX, bir MPV olduğu için oldukça büyük bir iç hacme sahip. Direksiyonun arkasında küçük bir gösterge ekranını barındıran araç, orta konsolda oldukça yeterli büyüklüğe sahip bir bilgi-eğlence ekranı ile donatıldı. Şirketin açıklamasına göre otomobilin bilgi-eğlence sistemi ve sürüş destek sistemi, yapay zekâ destekli Qualcomm Snapdragon 8295P çipinden güç alıyor. Daha üst donanım seçeneklerindeyse şirketin özel olarak geliştirdiği "Turing AI" isimli çiple karşılaşıyoruz. İsteğe bağlı olarak iki veya üç sıra koltuklu olarak kullanılabilen otomobil, arkadaki tüm koltukların yatırılmasına da izin veriyor. Böylelikle devasa bir bagaj hacmiyle karşılaşmış oluyoruz.

XPeng'in yeni MPV'sindeki hibrit sistemi de konuşalım. Şirketin açıklamasına göre bu otomobilde 281 beygir gücü üreten bir ünite bulunuyor. 1.5 litrelik turbo benzinli motor, 450 kilometreye kadar sadece elektrikli menzil sunabilen bir sistemle destekleniyor. XPeng'e göre benzin deposu ile bataryayı tam olarak doldurduğunuzda 1.600 kilometreyi aşan bir menzil göreceksiniz. Ayrıca bu otomobilin hızlı şarj desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Sadece 10 dakikalık şarj, 300 kilometrenin üzerinde menzil sunacak. Buna benzin deposu da eklenince gerçekten etkileyici bir deneyim sunulacağını söyleyebiliriz.

XPeng X9 PowerX, an itibarıyla Çin pazarına sunulmuş durumda. 37 bin euro civarlarından başlayan fiyatlarla satın alınabilecek MPV, ne yazık ki küresel pazarlara açılmayacak...