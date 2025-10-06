2026 Model Dacia Sandero ve Sandero Stepway Tanıtıldı

Dacia, 2026 model Sandero ile Sandero Stepway'i tanıttı. Özellikle de tasarım açısından dikkat çekici değişimler alan otomobiller, her zaman olduğu gibi yine büyük ilgi görecekler gibi duruyor. İşte yeni Dacia Sandero ailesinin özellikleri...

Fransız otomobil devi Renault’un alt markası olarak çalışmalarını sürdüren Dacia, Türkiye’de de çok sevilen Sandero’yu yeniledi. 2026 model olarak lanse edilen otomobil, her zaman olduğu gibi yine çok satmayı başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte yenilenen Sandero ailesine yakından bakalım.

Yeni Dacia Sandero, tasarım açısından mevcut modelden çok da farklı değil. Ancak yeni bir far tasarımı, ızgaradaki çizgilerin değiştirilmesi gibi yenilikler, 2026 model Sandero’da gözümüze çarpan hususlar arasında yer alıyor. Otomobilin arka kısmında ise tamamen yenilenmiş bir görünüm bizleri karşılıyor. Arka aydınlatmalar, artık bir bar ile birbirlerine bağlanmış durumda.

Karşınızda 2026 Dacia Sandero:

Dacia'nın yaptığı çalışmalar tahmin edebileceğiniz üzere sadece hatchback versiyon için değil. Markanın B-SUV modeli Sandero Stepway de makyaj çalışmasından nasibine düşeni aldı. Yenilenen Sandero Stepway böyle görünüyor:

2026 model Dacia Sandero ile Sandero Stepway, ortak iç mekâna ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; yeni modelde 10 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı göreceğiz. Kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay desteğine sahip olan bu bilgi-eğlence ekranı, tam dijital gösterge ekranı ile entegre çalışacak. Oldukça küçük bir vites değiştiricinin bulunacağı Sandero ailesi, artık daha modern bir görünüşle hizmet verecek diyebiliriz.

Biraz da kaput altını konuşalım. Hem Dacia Sandero hem de Dacia Sandero Stepway, başlangıç seviyesinde 1.0 litrelik üç silindirli benzinli motor kullanmaya devam edecek. Buradaki en önemli değişiklik, motor gücünün 99 beygire yükseltilmesi olacak. Ayrıca Sandero ailesi, artık hibrit ünite desteğine de sahip olacak. Bu motor seçeneği, gelecek yıl içerisinde satışa sunulacak.

Dacia Sandero Steapway'in arkadan görünümü böyle:

Dacia tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Sandero ailesi, önümüzdeki ay itibarıyla bayilere ulaşacak. Otomobillerin fiyatları ise şimdilik açıklanmadı.

Dacia Sandero arkadan böyle görünecek:

Yeni Dacia Sandero ailesini nasıl buldunuz? Bu otomobile bir şans verir misiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz.