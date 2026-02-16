Tümü Webekno
2026 Model Dacia Sandero Stepway Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Dacia, 2026 model Sandero Stepway'i Türkiye'de satışa sundu. Her zaman çok sevilen C-SUV, yenilenen silüeti ile yine büyük ilgi görecek gibi duruyor. Peki yeni Dacia Sandero Stepway'in fiyatı ne kadar? Bu otomobil neler sunuyor?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Fransız otomobil devi Renault bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dacia'dan Türkiye'deki hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, yenilenen Dacia Sandero Stepway'i Türkiye'de resmen satışa sundu. Zaten çok sevilen otomobil, kabul edilebilir fiyatı ile ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki yeni Dacia Sandero Stepway'in Türkiye fiyatı ne kadar? Opsiyon seçenekleri nasıl? Ve en önemlisi; yeni Dacia Sandero Stepway neler sunuyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Yeni Dacia Sandero Stepway Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
Eco-G 120 HP, LPG Expression, Otomatik 1.685.000 TL
Eco-G 120 HP, LPG Extreme, Otomatik 1.735.000 TL

Yeni Dacia Sandero Stepway opsiyon fiyatları:

Opsiyon Fiyatı Donanım Seçeneği
Metalik Renk 13.000 TL Expression, Extreme
16'' Tamia Aluminyum Jantlar 32.000 TL Expression
Elektrikli Cam Tavan 58.000 TL Extreme
Sürüş Paketi 45.000 TL Extreme
Kablosuz Şarj 8.000 TL Extreme

Yeni Dacia Sandero Stepway neler sunuyor?

2026 Model Dacia Sandero ve Sandero Stepway Tanıtıldı 2026 Model Dacia Sandero ve Sandero Stepway Tanıtıldı
Araba Renault

