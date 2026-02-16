2026 Model Dacia Sandero Stepway Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Fransız otomobil devi Renault bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dacia'dan Türkiye'deki hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, yenilenen Dacia Sandero Stepway'i Türkiye'de resmen satışa sundu. Zaten çok sevilen otomobil, kabul edilebilir fiyatı ile ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.
Peki yeni Dacia Sandero Stepway'in Türkiye fiyatı ne kadar? Opsiyon seçenekleri nasıl? Ve en önemlisi; yeni Dacia Sandero Stepway neler sunuyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Yeni Dacia Sandero Stepway Türkiye fiyatı:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|Eco-G 120 HP, LPG
|Expression, Otomatik
|1.685.000 TL
|Eco-G 120 HP, LPG
|Extreme, Otomatik
|1.735.000 TL
Yeni Dacia Sandero Stepway opsiyon fiyatları:
|Opsiyon
|Fiyatı
|Donanım Seçeneği
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Expression, Extreme
|16'' Tamia Aluminyum Jantlar
|32.000 TL
|Expression
|Elektrikli Cam Tavan
|58.000 TL
|Extreme
|Sürüş Paketi
|45.000 TL
|Extreme
|Kablosuz Şarj
|8.000 TL
|Extreme
Yeni Dacia Sandero Stepway neler sunuyor?