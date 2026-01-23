Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Dikkat Çeken Oyunları Listeledik)

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, bugün de "Epic İndirimleri" adı altında yeni indirimlerle karşımızda.
Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların sürekli yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Bu yeni indirimlerde büyük çoğunlukla oyunların üst paketleri önemli derecede indirime girmiş durumda. İndirimler, 5 Şubat'a kadar devam edecek. En dikkat çeken indirimlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Epic Games'te başlayan 'Epic İndirimleri'nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition
|960 TL
|864 TL (-%10)
|Mount & Blade II Bannerlord Digital Deluxe
|1.199 TL
|599,50 TL (-%50)
|Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition
|2.450 TL
|245 TL (-%90)
|Dead by Daylight: Tokyo Ghoul Edition
|910 TL
|455 TL (-%50)
|HOT WHEELS UNLEASHED
|1.399 TL
|209,85 TL (-%85)
|MotoGP 21
|879 TL
|131,85 TL (-%85)
|Overcooked! 2 - Gourmet Edition
|90 TL
|18 TL (-%80)
|Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition
|3.149 TL
|2.046,85 TL (-%35)
|Tropico 6 - El Prez Edition
|449 TL
|157,15 TL (-%65)
|The Talos Principle 2
|434,65 TL
|130,39 TL (-%70)
|Blasphemous - Digital Deluxe Edition
|78,39 TL
|19,59 TL (-%75)
|The Sinking City Remastered - Deluxe Edition
|2.500 TL
|500 TL (-%80)
|Sherlock Holmes The Awakened - Deluxe Edition
|2.000 TL
|300 TL (-%85)
|Trek to Yomi
|299 TL
|74,75 TL (-%75)
|Sonic Frontiers
|1.499 TL
|449,70 TL (-%70)
|Weird West: Definitive Edition
|549 TL
|82,35 TL (-%85)
|Railway Empire 2 - Deluxe Edition
|649 TL
|356,95 TL (-%45)
|Two Point Campus
|999 TL
|149,85 TL (-%85)
|Sonic Colors: Ultimate
|370 TL
|111 TL (-%70)
|Terra Nil
|359 TL
|143,60 TL (-%60)
Epic Games'in hâlâ TL ile satış yapıyor olmasından ötürü Steam'e kıyasla oyunlar çok daha uygun durumda ve bu denli büyük indirimler varken almayı düşündüğünüz oyun varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.