Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Dikkat Çeken Oyunları Listeledik)

Epic Games, 'Epic İndirimleri' adı altında yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birçok popüler ve kaliteli yapım indirimde.

Steam'in dolara geçişinin ardından oyuncuların daha fazla tercih ettiği bir platforma dönüşen Epic Games, oyunları çok uygun fiyatlara almamızı sağlayan kampanyalarına devam ediyor. Dev platform, bugün de "Epic İndirimleri" adı altında yeni indirimlerle karşımızda.

Yeni kampanya kapsamında birçok popüler oyunda indirim mevcut. Fiyatların sürekli yükseldiğini düşündüğümüzde bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Bu yeni indirimlerde büyük çoğunlukla oyunların üst paketleri önemli derecede indirime girmiş durumda. İndirimler, 5 Şubat'a kadar devam edecek. En dikkat çeken indirimlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Epic Games'te başlayan 'Epic İndirimleri'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Clair Obscur: Expedition 33 Deluxe Edition 960 TL 864 TL (-%10) Mount & Blade II Bannerlord Digital Deluxe 1.199 TL 599,50 TL (-%50) Sherlock Holmes Chapter One Deluxe Edition 2.450 TL 245 TL (-%90) Dead by Daylight: Tokyo Ghoul Edition 910 TL 455 TL (-%50) HOT WHEELS UNLEASHED 1.399 TL 209,85 TL (-%85) MotoGP 21 879 TL 131,85 TL (-%85) Overcooked! 2 - Gourmet Edition 90 TL 18 TL (-%80) Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition 3.149 TL 2.046,85 TL (-%35) Tropico 6 - El Prez Edition 449 TL 157,15 TL (-%65) The Talos Principle 2 434,65 TL 130,39 TL (-%70) Blasphemous - Digital Deluxe Edition 78,39 TL 19,59 TL (-%75) The Sinking City Remastered - Deluxe Edition 2.500 TL 500 TL (-%80) Sherlock Holmes The Awakened - Deluxe Edition 2.000 TL 300 TL (-%85) Trek to Yomi 299 TL 74,75 TL (-%75) Sonic Frontiers 1.499 TL 449,70 TL (-%70) Weird West: Definitive Edition 549 TL 82,35 TL (-%85) Railway Empire 2 - Deluxe Edition 649 TL 356,95 TL (-%45) Two Point Campus 999 TL 149,85 TL (-%85) Sonic Colors: Ultimate 370 TL 111 TL (-%70) Terra Nil 359 TL 143,60 TL (-%60)

Epic Games'in hâlâ TL ile satış yapıyor olmasından ötürü Steam'e kıyasla oyunlar çok daha uygun durumda ve bu denli büyük indirimler varken almayı düşündüğünüz oyun varsa mutlaka almanızı tavsiye ediyoruz.