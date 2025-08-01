Steam, 2026 yılının ilk yarısında düzenleyeceği indirimleri ve kampanyaları paylaştı. Önümüzdeki yıl da oyunseverler için dolu dolu geçen bir yıl olacak.

Dünyanın en büyük oyun mağazası Steam, sunduğu kampanyalar ve indirimler ile oyuncuların gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Öyle ki platformda her yıl onlarca farklı temada büyük indirimler düzenleniyor, oyunların fiyatları %90’lara varan oranlarda düşüyordu. Daha 2025’in bitmesine aylar olsa da şirketten şimdi önemli bir açıklama geldi.

Steam, 2026 yılı için planlarına dair ilk açıklamayı yaptı. Açıklamada, önümüzdeki yılın ilk yarısında düzenlenecek kampanyalara yer verildi. Takvim, Ocak-Haziran 2026 arasını kapsıyor. Sadece bu 6 aylık süreçte bile birçok farklı indirim olacak. Yani 2026 da Steam’de dolu dolu bir yıl olarak geçecek.

Steam’in 2026’nın ilk yarısında düzenleyeceği indirimler

Dedektif Festivali : 12-19 Ocak

: 12-19 Ocak Kutu Oyunları Festivali: 26 Ocak – 2 Şubat

26 Ocak – 2 Şubat Yazma Festivali: 5-9 Ocak

5-9 Ocak PvP Festivali : 9-16 Ocak

: 9-16 Ocak At Festivali: 19-23 Şubat

19-23 Şubat Steam Next Fest : 23 Şubat – 2 Mart

: 23 Şubat – 2 Mart Kule Savunma Festivali: 9-16 Mart

9-16 Mart Steam İlkbahar İndirimi: 19-26 Mart

19-26 Mart Ev Festivali: 30 Mart – 6 Nisan

30 Mart – 6 Nisan Gizli Nesne Festivali: – 9-13 Nisan

– 9-13 Nisan Orta Çağ Festivali: 20-27 Nisan

20-27 Nisan Deste Oluşturma Festivali: 4-11 Mayıs

4-11 Mayıs Okyanus Festivali: 18-25 Mayıs

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Steam, 2026’nın haziran ayına kadar toplamda 13 farklı festival gerçekleştirecek. Yılın ilk indirimi, dedektiflik temalı oyunlarda indirimler sunacak Dedektif Festivali olacak ve 12 Ocak’ta başlayacak. Yılın en büyük kampanyalarından olan, tüm oyunseverlerin merak ettiği İlkbahar İndirimi ise 19-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026 için heyecanlı bekleyiş başlasa da Steam 2025’le işinin bitmediğini de hatırlatmamız gerekiyor. Öyle ki platformda bu yılın kalanında düzenlenecek daha birçok indirim var. Bunlar arasında Sonbahar ve Kış İndirimi olduğunu da söylemek gerek. Yani büyük indirimler bitmiş değil. Aşağıdan 2025’in kalanında düzenlenecek Steam indirimlerini görebilirsiniz.

2025’in kalanında düzenlenecek Steam indirimleri