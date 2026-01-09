2026'nın ilk Xbox Developer Direct etkinliği 22 Ocak'ta: Fable, Forza Horizon 6 ve dahası...

Xbox, 2026'nın ilk Developer Direct etkinliğini 22 Ocak’ta yapacak. Fable, Forza Horizon 6 ve yeni sürpriz oyunlardan ilk oynanış görüntüleri paylaşılacak. Etkinlik YouTube ve Twitch’ten izlenebilecek.

Microsoft, Xbox Developer Direct 2026 etkinliğini 22 Ocak’ta gerçekleştireceğini açıkladı. Etkinlikte Xbox stüdyoları, geliştirdikleri oyunları doğrudan geliştiricilerin ağzından anlatacak ve yeni oynanış görüntüleri paylaşacak.

Bu yılın en dikkat çeken oyunlarından biri uzun süredir beklenen Fable olacak. Playground Games’in geliştirdiği yapımdan ilk kapsamlı oynanış görüntülerinin gösterilmesi bekleniyor. Bu da oyunseverler için önemli bir ilk bakış anlamına geliyor.

Etkinliğin bir diğer yıldızı ise Forza Horizon 6. Japonya’da geçeceği söylenen açık dünya yarış oyununun yeni mekanikleri ve görsel yenilikleri bu sunumda netleşecek. Ayrıca henüz çok az bilinen yeni projelerden de sürprizler gelebilir.