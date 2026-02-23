Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Geliyor: İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ neler sunacak? Bu telefonların fiyatı nasıl olacak? Bu içeriğimizde birkaç gün sonra duyurulacak Galaxy S26 ile Galaxy S26+ hakkında bilinen her şeye yakından bakıyoruz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde 2026'nın ilk Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek. Bu etkinlik kapsamında Galaxy S26 ailesinin yanı sıra Samsung telefonlara gelecek yepyeni özelliklerle ve birkaç sürpriz ürünle daha tanışacağız.

Peki Samsung Galaxy S26 ailesinin giriş seviye modelleri olan Galaxy S26 ile Galaxy S26+ modelleri neler sunacak? Bu içeriğimizde yaklaşmakta olan telefonlara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26, tasarımı açısından benzersiz olmayacak. Samsung bu yıl Galaxy S26'da önemli bir tasarım değişikliğine gitmeyecek. Sert kenarlara sahip tasarım dili, bu yıl da korunmaya devam edecek. Burada değinebileceğimiz tek şey, telefonun kamera kurulumunda olacak. Galaxy S25'te bağımsız olarak bulunan üçlü kamera kurulumu, yeni modelde bir adacık içine alınacak.

Samsung Galaxy S26, teknik özellikleriyle de şaşırtıcı olmayacak. Bu akıllı telefon, 6.3 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik AMOLED ekranla donatılacak. Telefon, Avrupa pazarlarında Exynos 2600 işlemciyle gelecek. ABD gibi pazarlarda ise Qualcomm Snapdragon Snapdragon 8 Elite Gen 5 göreceğiz. 4.300 mAh'lık batarya ile One UI 8.5, Galaxy S26'nın özellikleri arasında yer alacak. Telefon, yapay zekâ özelliklerini destekleyecek.

Gelelim kamera tarafına. Samsung Galaxy S26'da üçlü kamera kurulumu bulunacak. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto kamera göreceğiz. Selfie çekimleri için de 12 MP çözünürlük sunulacak.

Samsung Galaxy S26 teknik özellikleri:

Ekran 6.3 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci Exynos 2600 / Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 12 MP Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP Batarya 4.300 mAh İşletim Sistemi Android 16 (One UI 8.5)

Samsung Galaxy S26 fiyatı (tahmini):

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 799 dolar

Samsung Galaxy S26'nın fiyatına dair sızdırılan bilgiler oldukça kısıtlı. Ancak bu telefonda önemli bir iyileştirme yapılmadığı için fiyat artışı yaşanması beklenmiyor. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa Samsung, Galaxy S26'yı 799 dolardan başlayan fiyatlarla satacak.

Gelelim Samsung Galaxy S26+'a

Samsung, Galaxy S26+ modelinde de bizi şaşırtmayacak. Bu telefon, güncellenmiş Galaxy S26+'tan ibaret olacak. Tasarım açısından tek fark, Galaxy S26'da da bahsettiğimiz kamera adası olacak.

Samsung Galaxy S26+, 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak. Exynos 2600 ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci seçenekleri bu modelde de kendini gösterecek. Telefonun daha büyük boyutlu olması, Galaxy S26+'a 4.900 mAh'lık bir batarya kapasitesi sağlayacak.

Samsung Galaxy S26+, kamera tarafında önemli bir iyileştirme sunmayacak. Galaxy S26'da gördüğümüz üçlü kamera kurulumu, bu telefonda da kendini gösterecek. Ayrıca 12 MP'lik selfie kamera da Galaxy S26+'ın özellikleri arasında yer alacak.

Samsung Galaxy S26+ teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, QHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci Exynos 2600 / Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 12 MP Arka Kamera 50 MP + 12 MP + 10 MP Batarya 4.900 mAh İşletim Sistemi Android 16 (One UI 8.5)

