YouTube'un Ucuz Aboneliği Premim Lite'a Yeni Özellikler Eklendi: En Mantıklı Premium Üyeliği Hâline Geldi!

YouTube, uygun fiyatlı Premium üyeliği Premium Lite'a yeni özellikler ekledi. Bu özellikler, paketin en büyük eksikliklerini giderdi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

YouTube, geçtiğimiz yıl aylık abonelik sistemi Premium’a “Premium Lite” ismini verdiği yepyeni bir paket eklemişti. Bu paket, normal Premium’dan daha ucuza geliyor ve bazı özellikleri kullanıcılara sunuyordu. Bu özellikler arasında çoğu videoda reklamsız deneyim gibi şeyler vardı.

Ancak Premium Lite aboneliği, indirmeye izin vermemesi, arka planda oynatma olmaması gibi nedenlerden dolayı pek ilgi görmemişti. Şİmdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı. Şirket, Premium Lite aboneliğine yeni özellikler eklendi.

YouTube Premium Lite’a yepyeni özellikler eklendi

lite

YouTube tarafından yapılan açıklamalara göre artık YouTube Premium Lite kullanıcıları, çevrim dışı izleme deneyimi için videoları indirme imkânına sahip olacak. Bunun yanı sıra arka planda oynatma özelliği de eklenmiş. Yani en büyük 2 eksiği pakete gelen yeni güncelleme ile giderilmiş. Şirket, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ardından bu özellikleri eklediğini belirtti.

Yeni güncelleme ile birlikte Premium Lite’ın mantıklı bir pakete dönüştüğünü söyleyebiliriz. Artık hem indirme yapabiliyor, hem de arka planda oynatabiliyorsunuz. En büyük fark reklam tarafında. Öyle ki çoğu video reklamsız olsa da Premium Lite aboneleri bazen reklam görmeye devam ediyor. Ayrıca YouTube Music, Shorts, arama yapma gibi yerlerde reklam görebiliyorsunuz. Yani normal Premium’un tek avantajı tamamen reklamsız bir deneyim. Geri kalan özellikler Premium Lite’ta da var.

YouTube Premium Lite Türkiye fiyatı ne kadar?

YouTube Premium Lite paketi, Türkiye’de 49,99 TL’lik bir fiyata sahip. Normal YouTube Premium ücreti ise 79,99 TL. Öğrenci paketi ise 52,99 TL. Eğer az sayıda reklam görme konusunda sıkıntınız yoksa Premium Lite bireysel kullanıcılar için şu anda en mantıklı paket konumunda.

