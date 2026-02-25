Google'dan Yapay Zekâ Kullanmaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ Kullanacak Yapay Zekâ!

Google'ın sıfır kod bilgisi ile uygulama yapmaya yardımcı olan yapay zekâ aracı Opal'ı güncelledi. Bu güncelleme ile Opal'a işleri daha da kolaylaştıran bir ajan eklenmiş oldu. İşte Opal'ın ajanının özellikleri...

ABD merkezli teknoloji devi Google, yapay zekâ kullanımını daha da iyileştirecek bir duyuru yaptı. Şirketin resmî açıklamasına göre Türkiye'de erişime açık olmayan Opal, yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile Opal, kullanıcılar yerine yapay zekâyı yönlendirmeye başlayacak.

Opal, kullanıcıların kod bilmeden uygulama ve görsel üretme aracı olarak hizmet veriyor. Oldukça kapsamlı bir yapıya sahip olan yapay zekâ destekli hizmet, yapılan son güncelleme ile yeni bir ajana kavuştu. Bu ajan, kullanıcıların işlerini biraz daha kolaylaştıracak.

İşte Opal'ın yeni ajanının özellikleri:

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Opal, artık geçmişteki işlemleri hatırlayıp buna göre aksiyon alabilecek. Ayrıca kullanıcıların Opal'a verdiği talimatlar, yapay zekâ tarafından otomatik olarak en iyi sonucu verecek şekilde ilerletilecek. "Kullanıcı Etkileşimi" özelliği ile daha iyi bir sohbet deneyimi sunacak olan ajan, ne istediğinizi anlayıp, buna göre bir yaklaşım belirleyecek ve bu doğrultuda hareket edecek.

Google, Opal'a eklediği yeni özelliklerle yapay zekâ konusunda uzman olmayan veya kapsamlı bir şekilde talimat oluşturmaya "üşenen" kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor. Bakalım Opal'ın yeni özellikleri, kullanıcıları nasıl etkileyecek...