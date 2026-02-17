Yeni MacBook'ların Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı: Starbucks'lar Rengarenk Olacak!

Apple'ın gelecek ay duyuracağı MacBook'lar için rengarenk modeller sunacağı ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynağın açıklamasına göre Apple, en az 6-7 farklı renk seçeneğini test etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir duyuru yayımladı. Şirketin açıklamasına göre 2026'nın ilk lansmanı, 4 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte duyurulacak ürünlerden bir tanesi de yepyeni MacBook modelleri olacak.

Gelen son haberler, Apple'ın yeni MacBook modellerinde alüminyum kasa kullanılacak. A18 Pro işlemci ve LCD ekranla donatılacak giriş seviye dizüstü bilgisayarlar, en çok da renk seçenekleriyle dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

İşte yeni MacBook'ların renk seçenekleri:

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, 2026 model MacBook'larda mavi, gümüş, koyu gri, açık yeşil, pembe ve açık sarı gibi renkleri test etti. Bu renk seçeneklerinin tamamı elbette piyasaya sürülmeyecektir ancak Apple'ın en azından birkaç tanesini seçip, kullanıcılara sunması bekleniyor.

Mark Gurman, Apple'ın yeni MacBook'larının 1.000 doların altında, gerçekten de uygun fiyatlı olacağını söylüyor. Ancak şirket, buna rağmen kaliteden ödün vermeyecek. Peki uygun fiyata yüksek kalite nasıl olacak? Edinilen bilgilere göre Apple, MacBook'ların kasası için hem hızlı hem de uygun maliyetli üretim tekniği kullanmaya başladı. İşte bunun gibi hamleler, yeni MacBook'ların uygun fiyatlı kalmasını sağlayacak.