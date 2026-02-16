Tümü Webekno
Apple'dan "At Yılı" İçin Yepyeni Duvar Kâğıtları [İndir]

Apple, Çin'de kutlanan At Yılı için yepyeni duvar kâğıtları yayımladı. iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch için yayımlanan duvar kâğıtları, sıkılan kullanıcılar için yeni bir alternatif olacak.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan kullanıcılarını sevindirecek yeni bir hamle geldi. Çin'in Ay Takvimi'ne göre At Yılı olarak da bilinen 2026 yılı kutlamalarına dahil olan şirket, yepyeni duvar kâğıtları yayımladı.

Apple'ın iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ürünleri için yayımladığı duvar kâğıtları, klasik duvar kâğıtlarından sıkılmış olan kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor. Zira yayımlanan duvar kâğıtları, yüksek kaliteli olmalarının yanı sıra oldukça şık tasarımlarıyla da dikkat çekecek.

Apple'ın yeni duvar kâğıdı işte böyle görünüyor:

Apple'ın At Yılı için yayımladığı yeni duvar kâğıdı, farklı cihazlar için ölçeklendirilmiş durumda. Bu bağlamda;

  • iPhone versiyonu için burada,
  • iPad versiyonu için burada,
  • Mac versiyonu için burada,
  • Apple Watch versiyonu için burada

bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

iOS 27, Eski Bir iPhone'unuz Olsa Bile Pil Ömrünü Artıracak! iOS 27, Eski Bir iPhone'unuz Olsa Bile Pil Ömrünü Artıracak!

Öte yandan; iPhone'lar için yayımlanan ikinci bir duvar kâğıdı daha bulunuyor. Eğer bu duvar kâğıdını indirmek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Apple iPhone

