7 Koltuklu SUV 2026 Mercedes-Benz GLB Tanıtıldı: İşte Dudak Isırtan Fiyatı!

Mercedes-Benz, 2026 model GLB'yi resmen tanıttı. Şu an için sadece elektrikli motora sahip olan 7 koltuklu SUV, gelecek yıl hibrit versiyon ile karşımıza çıkacak. Peki yenilenen Mercedes-Benz GLB neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'den SUV tutkunlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, tamamen yenilediği GLB modelini resmen tanıttı. Daha önceki modellerin aksine tamamen elektrikli olan ve EQB'nin yerine geçen otomobil, gelecek yıl hem daha ucuz versiyona hem de hibrit motor seçeneklerine kavuşacak. Gelin yeni Mercedes-Benz GLB'ye yakından bakalım.

2026 model Mercedes-Benz GLB, dışarıdan bakıldığı zaman CLA ve GLC modellerinden detaylar içeriyor. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında yıldız detaylı LED farlar bizleri karşılıyor. İri ızgaranın üzerine aydınlatma barı ekleyen mühendisler, krom detaylar, gövdeye gömülü kapı kolları ve arka kısımdaki gösterişli ışık barı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda 2026 Mercedes-Benz GLB!

Yenilenen Mercedes-Benz GLB, iç mekânıyla da dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira bu otomobilde 10.25 inç boyutlu dijital gösterge ekranı, 14 inç merkezi bilgi-eğlence ekranı ve yine 14 inç boyutlu yolcu bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. Birkaç fiziksel butonla donatılan otomobil, premium ses sistemi, konforlu koltuklar, geniş diz ve baş mesafesi ile üçüncü sıra koltuk imkânlarıyla öne çıkıyor.

Gelelim kaput altına. Mercedes-Benz, yenilenen GLB'yi ilk aşamada elektrikli olarak satacak. Bu bağlamda; "250+" ismiyle gelecek otomobil, 268 HP gücünde ve 335 Nm tork üretimi yapan bir elektrikli motordan güç alacak. Bu versiyonda bulunan 85 kWh kapasiteli batarya, 630 kilometreye kadar menzil sunacak.

Mercedes-Benz, GLB'nin elektrikli versiyonunda 4MATIC versiyon da sunacak. Bu versiyonda 349 HP gücünde 515 Nm tork üreten bir çift elektrik motoru göreceğiz. Batarya kapasitesi değişmeyecek ancak menzil, çift motor etkeni nedeniyle 615 kilometreye kadar düşecek.

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamaya göre yeni GLB'nin elektrikli 250+ için başlangıç fiyatı, 60 bin euro dolaylarında olacak. 4MATIC teknolojisiyle donatılan versiyonun fiyatı ise 62 bin 180 euro olarak açıklandı. Yeni GLB'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.