Aralık 2025 Skoda Kampanyaları: SuperB ve Karoq'ta Bir Araba Parası İndirim!

Skoda'nın aralık ayı güncel kampanyaları açıklandı. Firma bu ay SuperB'ye efsane bir indirim uyguluyor. Ayrıca Karoq modelinde de önemli seviyede indirim var. Üstelik bu otomobiller, kredi kampanyaları ile destekleniyor!

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Firma bu ay 600 bin TL'yi aşan indirimlere ek olarak yüzde 0 faizli kredileriyle gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Peki Aralık 2025 Skoda kampanyaları ne durumda? Hangi modellerde fiyat indirimi, hangilerinde kredi desteği sunuluyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Skoda'nın çok sevindirecek fırsatlarına yakından bakalım.

Skoda kampanyaları - Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı Yeni Elroq 2.236.400 TL 2.105.600 TL Fabia 1.665.400 TL 1.649.200 TL Scala 2.910.400 TL 2.525.400 TL Octavia 2.384.000 TL 2.326.000 TL SuperB 3.527.900 TL 2.899.900 TL Kamiq 1.897.900 TL 1.768.300 TL Karoq 3.266.900 TL 2.834.500 TL Kodiaq 3.530.400 TL 3.444.200 TL

Yukarıdaki tablo, Skoda'nın neredeyse tüm modellerinde fiyat indirimine gittiğini gözler önüne seriyor. Üstelik bu indirimler küçümsenecek türden de değil. Firmanın amiral gemisi sedan modeli SuperB, tam 628.000 TL ucuzlamış durumda. Karoq'ta ise 400 bin TL'nin üzerinde fırsatlar görüyoruz. Tabii diğer modellerde de irili ufaklı indirim fırsatları bulunuyor.

Kredi kampanyası olan modeller:

Yukarıda yapılan indirimlerle andığımız SuperB ile Karoq, aynı zamanda efsane kredi kampanyalarına da ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; her iki modelde de 500 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli tüzel kredi sunuluyor. Firmanın resmî internet sitesinde bunların haricinde bir kredi kampanyasından bahsedilmiyor.

