Aralık 2025 Skoda Kampanyaları: SuperB ve Karoq'ta Bir Araba Parası İndirim!

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Firma bu ay 600 bin TL'yi aşan indirimlere ek olarak yüzde 0 faizli kredileriyle gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.
Peki Aralık 2025 Skoda kampanyaları ne durumda? Hangi modellerde fiyat indirimi, hangilerinde kredi desteği sunuluyor? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Skoda'nın çok sevindirecek fırsatlarına yakından bakalım.
Skoda kampanyaları - Aralık 2025
İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:
|Model
|Liste Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Yeni Elroq
|2.236.400 TL
|2.105.600 TL
|Fabia
|1.665.400 TL
|1.649.200 TL
|Scala
|2.910.400 TL
|2.525.400 TL
|Octavia
|2.384.000 TL
|2.326.000 TL
|SuperB
|3.527.900 TL
|2.899.900 TL
|Kamiq
|1.897.900 TL
|1.768.300 TL
|Karoq
|3.266.900 TL
|2.834.500 TL
|Kodiaq
|3.530.400 TL
|3.444.200 TL
Yukarıdaki tablo, Skoda'nın neredeyse tüm modellerinde fiyat indirimine gittiğini gözler önüne seriyor. Üstelik bu indirimler küçümsenecek türden de değil. Firmanın amiral gemisi sedan modeli SuperB, tam 628.000 TL ucuzlamış durumda. Karoq'ta ise 400 bin TL'nin üzerinde fırsatlar görüyoruz. Tabii diğer modellerde de irili ufaklı indirim fırsatları bulunuyor.
Kredi kampanyası olan modeller:
Yukarıda yapılan indirimlerle andığımız SuperB ile Karoq, aynı zamanda efsane kredi kampanyalarına da ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; her iki modelde de 500 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli tüzel kredi sunuluyor. Firmanın resmî internet sitesinde bunların haricinde bir kredi kampanyasından bahsedilmiyor.
