Renault'un yeni 2026 model Clio'su, test sürüşünde kamuflajlar içinde görüntülendi.

2026 model Renault Clio, yeni ve dikkat çekici tasarım detaylarıyla Avrupa'nın dağ yollarında test edilirken kameralara yakalandı. Fransız otomobil üreticisi Renault'un yeni Clio modelinde mevcut modelin genel tasarımını büyük oranda koruduğu görülüyor ancak yenilikler de yok değil.

2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan bu yeni Clio, günümüzdeki modele benzer şekilde kompakt bir siluete ve modern tasarım çizgilerine sahip. Tabii göze çarpan bazı yeni detaylar da dikkat çekiyor. Özellikle arka kapı çerçevesinin üst kısmında yapılan ince düzenlemeler, yeni Clio’nun daha agresif bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bununla birlikte arka camın sportif eğimi, aracın daha dinamik bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunuyor.

Arka taraftaki yenilikler neler?

Arka kısımda yatay olarak yerleştirilmiş LED farlar bulunuyor. Yoğun kamuflaj nedeniyle LED farların tüm arka kısmı kapsayıp kapsamadığı net olarak görünmese de aracın modern bir ışıklandırma düzenine sahip olduğu gayet açık.

Ön tarafta da dikkat çeken çapraz yerleştirilmiş farlar ve elmas desenli ızgarası ile Clio, Renault’nun imza detaylarını taşımaya devam edecek gibi. Yeni Clio’nun ön kısmındaki önemli değişimlerden biri ise önceki modelde bulunan ızgara üstündeki çentiğin kaldırılmış olması.

2026 model Clio hibrit motor seçenekleriyle gelecek

2026 model Clio'nun hibrit motor seçeneklerini korunması bekleniyor. 1,5 litrelik E-Tech hibrit güç aktarma sistemiyle 143 hp (145 PS) güç sunan çift motorlu hibrit ünitenin yeni modelde de bulunacağı iddia ediliyor ancak ilginç bir detaydan da bahsetmeden geçmemek gerek. Görüntülenen prototipin sürücü tarafında yandan çıkışlı bir egzoz sistemi dikkat çekiyor. Clio modeli için pek alışık olmadığımız bir durum olsa da sportif bir hava katmış durumda.

Daha önce Renault’un tamamen elektrikli bir Clio geliştireceği konuşulsa da marka yalnızca hibrit motor seçeneklerine odaklanma kararı almıştı. Yeni Clio da bu doğrultuda hibrit bir model olacak.

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