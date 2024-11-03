Nissan, Renault Twingo Tabanlı Yeni Bir Model Geliştirecek

Nissan, Renault Twingo'da gördüğümüz Ampere platformu üzerinde uygun fiyatlı şehir otomobilleri geliştirecek.

Elektrikli otomobillerin fiyatları yavaş yavaş daha uygun ve kabul edilebilir seviyeye yanaşmaya başladı. Pek çok üretici için uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili geliştirmek bu alanın kutsal kasesi konumuna geldi. Renault-Mitsubishi-Nissan iş birliğinin bir parçası olarak Nissan da, Renault Ampere birimi ile birlikte bu kategoride yer alacak bir araç üretecek. Bu platformda geçen ay da yeni Twingo son hâlini almıştı.

Aslında Twingo projesi için Renault ilk başta Volkswagen ile çalışacaktı ancak daha sonra iki dev yollarını ayırma kararı almıştı. Böylece tamamen Fransız firmaya ait olan altyapı Nissan için de daha rahat kullanılabilir oldu. Nissan CEO'su Makato Uchida ise yeni modelin "çekici ve uygun fiyatlı" olacağını belirtti.

Ampere, Mitsubishi'ye de hizmet verecek

Ampere ekibinin geliştireceği tek araç da Nissan'ın şehir elektriklisi olmayacak. Ekip ayrıca Mitsubishi markası altında çıkacak bir SUV için de destek verecek.

Nissan'ın elektrikli aracının tamamen yeni bir model mi olacağı yoksa diğer firmaların da sık sık yaptığı gibi var olan bir modelin mi dönüştürüleceği henüz bilinmiyor. Yine de firmanın Micra üzerinde çalışmaya devam ettiği biliniyor. Yeni projelerle ilgili olarak Renault CEO'su Luca De Meo ise projenin çok iyi gittiğini, programa ve bütçeye uygun olarak ilerlediklerini belirtmekle yetiniyor.

Nissan, bu yeni modeli muhtemelen Novo Mesto fabrikasında üretecek. Firma bu tesis için Slovenya yönetimine yıllık 150 bin araç üretme sözü vermişti.