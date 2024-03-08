Rivian, "R2" olarak isimlendirdiği yeni elektrikli SUV modelini tanıttı. 2026 yılında piyasaya sürülecek otomobil, modern tasarımı ve etkileyici motor seçenekleriyle çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian, düzenlediği bir etkinlikte yeni SUV modelini tanıttı. "R2" olarak isimlendirilen otomobil, etkileyici özellikleri ve makul fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Ancak bu otomobil, 2026 yılında piyasaya sürülecek. ABD'deki şanslı tüketiciler, bugünün koşulları altında bu aracı rezerve edip, 2026 yılında teslim alabilecekler.

Rivian R2, oldukça modern bir tasarıma sahip. Ön kısmında bir şerit LED aydınlatmaya ve bu ışık barlarını tamamlayan yuvarlak aydınlatma bölmelerine sahip olan otomobil, elektrikli olduğunu vurgulayan kapalı ızgara tasarımına sahip. Alışılmışın dışına çıkmak isteyen tüketiciler, Rivian R2'yi sevecekler gibi görünüyor.

Karşınızda Rivian R2

Gövdeye gömülü kapı kollarına sahip olan elektrikli SUV'un arka kısmına baktığımızda oldukça sert hatlarla karşılaşıyoruz. Tasarımcılar, aracın arka kısmında da bir aydınlatma barı yerleştirmeyi tercih etmişler. Bu aydınlatma barının hemen altında devasa bir "Rivian" yazısı bizleri karşılıyor.

Aracın iç kısmına baktığımızda sade ama modern bir kabinle karşılaşıyoruz. Köşeli direksiyon simidinin arkasında, nispeten küçük ve tam dijital gösterge ekranı bulunuyor. Orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranı da fazla büyük değil. Fiziksel butonlar yerine ekranı dokunmatik yapmayı tercih eden Rivian, tüm koltukların yatmasına da izin veriyor. Beş kişilik otomobil, bu özelliği sayesinde yük taşıma için de uygun olacak.

Rivian R2, elektrikli otomobil satın almayı düşünen pek çok tüketici için iyi bir tercih olacak gibi görünüyor. Çünkü bu otomobilde; bir, iki ve üç motorlu seçenekler sunulacak. Araç, en düşük motor seçeneğinde bile 500 kilometre civarında menzil sunacak. Üç elektrik motoru bulunan Rivian R2, 0-100 km/s hızlanma süresini 3 saniyenin altında tamamlayabilecek.

Rivian R2, 45 bin dolardan başlayan bir fiyat karşılığında satın alınabilecek. Marka, şu an için Türkiye'de hizmet vermiyor ancak ilerleyen dönemlerde bu yönde bir karar alınacak olursa bu SUV'un Türkiye'ye de gelebileceğini söyleyebiliriz. Tabii böyle bir şey olup olmayacağını zaman gösterecek...