Huawei, Türkiye'ye Gelmesi Muhtemel Yeni Telefonları Nova 15 Serisini Duyurdu

Huawei, orta segmentte konumlandırdığı yeni akıllı telefonları Nova 15 serisini duyurdu. Üst düzey teknik özellikleri ve dikkat çeken tasarım detaylarına ev sahipliği yapan telefonlar, Türkiye pazarına da gelecek gibi görünüyor. İşte Huawei 15 serisi özellikleri ve fiyatları...

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte Nova 15 serisini duyurdu. Türkiye'ye de gelmesi muhtemel telefonlar, sahip oldukları teknik özellikler ve şık tasarımları ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki bu akıllı telefonlar neler vadediyor ve fiyatları ne kadar?

Huawei'nin Nova 15 serisinde 3 model bulunuyor. Bu modeller sırasıyla Huawei Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra olarak isimlendiriliyorlar. Tasarım açısından benzer olan cihazlar, bazı teknik özellikleri açısından birbirlerinden ayrılıyorlar. Hadi şimdi bu üç akıllı telefonu tüm detaylarıyla inceleyelim.

Karşınızda Huawei Nova 15 Ultra:

Özellik Ekran 6.84 inç, FHD+ (2856 x 1320 piksel), 1-120 Hz, 4.000 nit, OLED İşlemci Kirin 9010S RAM Açıklanmadı Depolama 256-512-1024 GB Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 50 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.2) Batarya 6.500 mAh (100W kablolu, 50W kablosuz) İşletim Sistemi HarmonyOS 6.0

Huawei Nova 15 Ultra, serinin en üst düzey telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Arka kısımdaki kamera çerçevesinin etrafında LED aydınlatması bulunan telefon, yüksek teknik özelliklerin yanı sıra tasarımı ile de dikkat çekiyor. Tabii bu modelin fiyatı, diğer iki modelden daha yüksek.

Huawei Nova 15 Ultra fiyatı:

Versiyon Fiyatı 256 GB 600 dolar 512 GB 640 dolar 1024 GB 710 dolar

Huawei Nova 15 Pro:

Özellik Ekran 6.84 inç, FHD+ (2856 x 1320 piksel), 1-120 Hz, 4.000 nit, OLED İşlemci Kirin 9010S RAM Açıklanmadı Depolama 256-512 GB Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) + 13 MP (f/2.2) Batarya 6.500 mAh (100W kablolu) İşletim Sistemi HarmonyOS 6.0

Huawei Nova 15 Pro, Ultra modelin biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Huawei, bu modelde özellikle kamera özelliklerini sadeleştirmiş durumda. Ancak bu demek olmuyor ki Huawei Nova 15 Pro, iş görmez.

Huawei Nova 15 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 256 GB 500 dolar 512 GB 555 dolar

Ve Huawei Nova 15:

Özellik Ekran 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1084 piksel), 120 Hz, OLED İşlemci Kirin 8020 RAM Açıklanmadı Depolama 256-512 GB Ön Kamera 50 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.4) Batarya 6.000 mAh (100W kablolu) İşletim Sistemi HarmonyOS 6.0

Huawei Nova 15, markanın yeni telefonlarının en uygun fiyatlı ve en sadeleştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin diğer telefonlarının aksine Nova 15'te daha küçük bir ekran ile daha az performanslı Kirin 8020 işlemci bizleri karşılıyor. Ayrıca üst modellerde 3 kamera sensörü varken bu modelde 2 sensör görüyoruz.

Huawei Nova 15 fiyatı: