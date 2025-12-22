Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Huawei, Türkiye'ye Gelmesi Muhtemel Yeni Telefonları Nova 15 Serisini Duyurdu

Huawei, orta segmentte konumlandırdığı yeni akıllı telefonları Nova 15 serisini duyurdu. Üst düzey teknik özellikleri ve dikkat çeken tasarım detaylarına ev sahipliği yapan telefonlar, Türkiye pazarına da gelecek gibi görünüyor. İşte Huawei 15 serisi özellikleri ve fiyatları...

Huawei, Türkiye'ye Gelmesi Muhtemel Yeni Telefonları Nova 15 Serisini Duyurdu
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte Nova 15 serisini duyurdu. Türkiye'ye de gelmesi muhtemel telefonlar, sahip oldukları teknik özellikler ve şık tasarımları ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar. Peki bu akıllı telefonlar neler vadediyor ve fiyatları ne kadar?

Huawei'nin Nova 15 serisinde 3 model bulunuyor. Bu modeller sırasıyla Huawei Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra olarak isimlendiriliyorlar. Tasarım açısından benzer olan cihazlar, bazı teknik özellikleri açısından birbirlerinden ayrılıyorlar. Hadi şimdi bu üç akıllı telefonu tüm detaylarıyla inceleyelim.

Karşınızda Huawei Nova 15 Ultra:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.84 inç, FHD+ (2856 x 1320 piksel), 1-120 Hz, 4.000 nit, OLED
İşlemci Kirin 9010S
RAM Açıklanmadı
Depolama 256-512-1024 GB
Ön Kamera 50 MP (f/2.0)
Arka Kamera 50 MP (f/1.4-f/4.0) + 50 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.2)
Batarya 6.500 mAh (100W kablolu, 50W kablosuz)
İşletim Sistemi HarmonyOS 6.0

Huawei Nova 15 Ultra, serinin en üst düzey telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Arka kısımdaki kamera çerçevesinin etrafında LED aydınlatması bulunan telefon, yüksek teknik özelliklerin yanı sıra tasarımı ile de dikkat çekiyor. Tabii bu modelin fiyatı, diğer iki modelden daha yüksek.

Huawei Nova 15 Ultra fiyatı:

Versiyon Fiyatı
256 GB 600 dolar
512 GB 640 dolar
1024 GB 710 dolar

Huawei Nova 15 Pro:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.84 inç, FHD+ (2856 x 1320 piksel), 1-120 Hz, 4.000 nit, OLED
İşlemci Kirin 9010S
RAM Açıklanmadı
Depolama 256-512 GB
Ön Kamera 50 MP (f/2.0)
Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.4) + 13 MP (f/2.2)
Batarya 6.500 mAh (100W kablolu)
İşletim Sistemi HarmonyOS 6.0

Huawei Nova 15 Pro, Ultra modelin biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Huawei, bu modelde özellikle kamera özelliklerini sadeleştirmiş durumda. Ancak bu demek olmuyor ki Huawei Nova 15 Pro, iş görmez.

Huawei Nova 15 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı
256 GB 500 dolar
512 GB 555 dolar

Ve Huawei Nova 15:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1084 piksel), 120 Hz, OLED
İşlemci Kirin 8020
RAM Açıklanmadı
Depolama 256-512 GB
Ön Kamera 50 MP (f/2.4)
Arka Kamera 50 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.4)
Batarya 6.000 mAh (100W kablolu)
İşletim Sistemi HarmonyOS 6.0

Huawei Nova 15, markanın yeni telefonlarının en uygun fiyatlı ve en sadeleştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Serinin diğer telefonlarının aksine Nova 15'te daha küçük bir ekran ile daha az performanslı Kirin 8020 işlemci bizleri karşılıyor. Ayrıca üst modellerde 3 kamera sensörü varken bu modelde 2 sensör görüyoruz.

Huawei Nova 15 fiyatı:

Versiyon Fiyatı
256 GB 385 dolar
512 GB 425 dolar
Tüm Akıllı Telefonlara "Minik Zam" Geliyor! Telefonlardan Alınan Kültür Bakanlığı Payının Artırılacağı Açıklandı Tüm Akıllı Telefonlara "Minik Zam" Geliyor! Telefonlardan Alınan Kültür Bakanlığı Payının Artırılacağı Açıklandı
Akıllı Telefon Android Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim