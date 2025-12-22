Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Bugüne Kadar Spotify'da Yayımlanmış Tüm Şarkılar Torrent'e Yüklendi (İndirmeye Ömür Yetmez)

Anna's Archive ismi verilen bir grup, Spotify'da bulunan tüm şarkıları kopyaladı, torrent olarak paylaşacağını açıkladı. Spotify'da toplamda 256 milyon civarında şarkının bulunduğu düşünülüyor.

Bugüne Kadar Spotify'da Yayımlanmış Tüm Şarkılar Torrent'e Yüklendi (İndirmeye Ömür Yetmez)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Spotify, dünynaın en popüler müzik platformu konumunda. Öyle ki platformda yüz milyonlarca farklı şarkı bulunuyor. Şimdi ise Anna’s Archive ismi verilen ve genel anlamda kitapları, araştırma makalelerini kopyalayıp yedeklemesiyle bilinen bir grup, Spotify ile ilgili herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Anna’s Archive, Spotify’daki tüm şarkıları kopyaladıklarını açıkladı. Grubun kendi sitesi üzerinden paylaştığı “Spotify’ı Yedeklemek” başlıklı blog gönderisiyle platformdaki tüm şarkıların yedeklendiği ve torrent olarak paylaşılacağı belirtildi.

Şarkıların toplam boyutu 300 TB’a ulaşıyor

opre

Açıklamalara göre Spotify’da toplamda 256 milyon civarında şarkı bulunuyor. Anna’s Archive’ın arşivi ise toplamda platformda dinlenen müziklerin %99,6’sını oluşturan 86 milyon dosyanın meta verilerinden oluşuyor. Ekip, yedekledikleri tüm arşivin boyutunun ise 300 TB’a ulaştığını belirtmiş.

Anna’s Archive’a göre bu arşiv, dünyanın en büyük müzik meta veri veritabanı olmayı başardı. Grup, projeyi “müziğin korunması” amacıyla yaptıklarını belirtmiş. Eğer müzik platformlarında kapanma gibi durumlar yaşanırsa az bilinen şarkılar başta olmak üzere tüm şarkıların yedeğini tutmak istiyorlarmış. Dünyanın en büyüğü olan Spotify’dan başlamanın da bunun için harika bir yol olduğunu belirtmişler.

Grubun açıkladığına göre müzik arşivi torrent olarak insanlarla paylaşılacak. Şimdilik sadece meta veriler paylaşılmış. Müzik dosyalarının kademeli olarak ilerleyen dönemde torrent olarak indirilebileceği belirtilmiş.

Spotify Algoritmanızı Siz Kontrol Edeceksiniz! Yeni Yapay Zekâ Çalma Listesi Özelliği Duyuruldu Spotify Algoritmanızı Siz Kontrol Edeceksiniz! Yeni Yapay Zekâ Çalma Listesi Özelliği Duyuruldu
Spotify

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim