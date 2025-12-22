Bugüne Kadar Spotify'da Yayımlanmış Tüm Şarkılar Torrent'e Yüklendi (İndirmeye Ömür Yetmez)

Anna's Archive ismi verilen bir grup, Spotify'da bulunan tüm şarkıları kopyaladı, torrent olarak paylaşacağını açıkladı. Spotify'da toplamda 256 milyon civarında şarkının bulunduğu düşünülüyor.

Spotify, dünynaın en popüler müzik platformu konumunda. Öyle ki platformda yüz milyonlarca farklı şarkı bulunuyor. Şimdi ise Anna’s Archive ismi verilen ve genel anlamda kitapları, araştırma makalelerini kopyalayıp yedeklemesiyle bilinen bir grup, Spotify ile ilgili herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Anna’s Archive, Spotify’daki tüm şarkıları kopyaladıklarını açıkladı. Grubun kendi sitesi üzerinden paylaştığı “Spotify’ı Yedeklemek” başlıklı blog gönderisiyle platformdaki tüm şarkıların yedeklendiği ve torrent olarak paylaşılacağı belirtildi.

Şarkıların toplam boyutu 300 TB’a ulaşıyor

Açıklamalara göre Spotify’da toplamda 256 milyon civarında şarkı bulunuyor. Anna’s Archive’ın arşivi ise toplamda platformda dinlenen müziklerin %99,6’sını oluşturan 86 milyon dosyanın meta verilerinden oluşuyor. Ekip, yedekledikleri tüm arşivin boyutunun ise 300 TB’a ulaştığını belirtmiş.

Anna’s Archive’a göre bu arşiv, dünyanın en büyük müzik meta veri veritabanı olmayı başardı. Grup, projeyi “müziğin korunması” amacıyla yaptıklarını belirtmiş. Eğer müzik platformlarında kapanma gibi durumlar yaşanırsa az bilinen şarkılar başta olmak üzere tüm şarkıların yedeğini tutmak istiyorlarmış. Dünyanın en büyüğü olan Spotify’dan başlamanın da bunun için harika bir yol olduğunu belirtmişler.

Grubun açıkladığına göre müzik arşivi torrent olarak insanlarla paylaşılacak. Şimdilik sadece meta veriler paylaşılmış. Müzik dosyalarının kademeli olarak ilerleyen dönemde torrent olarak indirilebileceği belirtilmiş.