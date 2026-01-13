Steam Dedektif Festivali İndirimleri Başladı (Gizem ve Dedektifliği Sevenler Bu Oyunları Kaçırmasın)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Steam Dedektif Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Dedektif Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz hafta Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam, 12-19 Ocak tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Pathologic 3 25.98$ 13.58$ (-%38) Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80) Call of Cthulhu 13.99$ 2.09$ (-%85) The Rise of the Golden Idol 10.49$ 8.39$ (-%20) Ghost Trick: Phantom Detective 22.49$ 7.42$ (-%67) Strange Horticulture 8.49$ 3.39$ (-%60) Sherlock Holmes The Awakened 23.99$ 3.59$ (-%85) Blue Prince 14.99$ 9.89$ (-%34) Return of the Obra Dinn 10.49$ 6.29$ (-%40) The Roottrees are Dead 10.49$ 8.39$ (-%20) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy 22.49$ 7.42$ (-%67) The Séance of Blake Manor 10.49$ 7.86$ (-%25) L.A. Noire 19.99$ 5.99$ (-%70) Confidential Killings - A Detective Game 7.99$ 7.19$ (-%10) Disco Elysium - The Final Cut 18.99$ 4.74$ (-%20)

Steam Dedektif Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.