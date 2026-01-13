Steam Dedektif Festivali İndirimleri Başladı (Gizem ve Dedektifliği Sevenler Bu Oyunları Kaçırmasın)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Dedektif Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz hafta Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam, 12-19 Ocak tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Dedektif Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Pathologic 3
|25.98$
|13.58$ (-%38)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|6.39$ (-%80)
|Call of Cthulhu
|13.99$
|2.09$ (-%85)
|The Rise of the Golden Idol
|10.49$
|8.39$ (-%20)
|Ghost Trick: Phantom Detective
|22.49$
|7.42$ (-%67)
|Strange Horticulture
|8.49$
|3.39$ (-%60)
|Sherlock Holmes The Awakened
|23.99$
|3.59$ (-%85)
|Blue Prince
|14.99$
|9.89$ (-%34)
|Return of the Obra Dinn
|10.49$
|6.29$ (-%40)
|The Roottrees are Dead
|10.49$
|8.39$ (-%20)
|Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
|22.49$
|7.42$ (-%67)
|The Séance of Blake Manor
|10.49$
|7.86$ (-%25)
|L.A. Noire
|19.99$
|5.99$ (-%70)
|Confidential Killings - A Detective Game
|7.99$
|7.19$ (-%10)
|Disco Elysium - The Final Cut
|18.99$
|4.74$ (-%20)
Steam Dedektif Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.