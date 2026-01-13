Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam Dedektif Festivali İndirimleri Başladı (Gizem ve Dedektifliği Sevenler Bu Oyunları Kaçırmasın)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Steam Dedektif Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam Dedektif Festivali İndirimleri Başladı (Gizem ve Dedektifliği Sevenler Bu Oyunları Kaçırmasın)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Dedektif Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz hafta Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam, 12-19 Ocak tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Dedektif Festivali indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Pathologic 3 25.98$ 13.58$ (-%38)
Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80)
Call of Cthulhu 13.99$ 2.09$ (-%85)
The Rise of the Golden Idol 10.49$ 8.39$ (-%20)
Ghost Trick: Phantom Detective 22.49$ 7.42$ (-%67)
Strange Horticulture 8.49$ 3.39$ (-%60)
Sherlock Holmes The Awakened 23.99$ 3.59$ (-%85)
Blue Prince 14.99$ 9.89$ (-%34)
Return of the Obra Dinn 10.49$ 6.29$ (-%40)
The Roottrees are Dead 10.49$ 8.39$ (-%20)
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy 22.49$ 7.42$ (-%67)
The Séance of Blake Manor 10.49$ 7.86$ (-%25)
L.A. Noire 19.99$ 5.99$ (-%70)
Confidential Killings - A Detective Game 7.99$ 7.19$ (-%10)
Disco Elysium - The Final Cut 18.99$ 4.74$ (-%20)

Steam Dedektif Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)
[Ocak 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı [Ocak 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

2026 Avrupa'da Yılın Otomobil Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim