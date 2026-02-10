Steam PvP Festivali İndirimleri Başladı (Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimler Var)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "PvP Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz haftalarda Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 16 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam PvP Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Mortal Kombat 1
|49.99$
|9.99$ (-%80)
|Circle Empires 2
|7.29$
|6.19$ (-%15)
|Call of Duty: Black Ops
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Guild War Reforged
|19.99$
|15.99$ (-%20)
|GUILTY GEAR -STRIVE-
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Call of Duty: Infinite Warfare
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|TEKKEN 8
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|Call of Duty: Black Ops III
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Call of Duty: Black Ops 7
|69.99$
|45.49$ (-%33)
|Street Fighter 6
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|HumanitZ
|9.49$
|5.69$ (-%40)
|DayZ
|49.99$
|24.99$ (-%50)
|Sea of Thieves: 2025 Edition
|27.99$
|13.99$ (-%50)
|Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront
|17.99$
|4.49$ (-%75)
|Hunt: Showdown 1896
|14.99$
|6.74$ (-%55)
|Call of Duty: Black Ops II
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Mortal Kombat 11
|49.99$
|4.99$ (-%90)
|Squad
|34.99$
|13.99$ (-%60)
|DRAGON BALL: Sparking! ZERO
|45.99$
|22.99$ (-%50)
Steam PvP Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.