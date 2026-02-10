Steam PvP Festivali İndirimleri Başladı (Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de PvP festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "PvP Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda Kış İndirimleri'nin sona ermesinin ardından Steam'de 16 Şubat tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam PvP Festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) Mortal Kombat 1 49.99$ 9.99$ (-%80) Circle Empires 2 7.29$ 6.19$ (-%15) Call of Duty: Black Ops 39.99$ 19.99$ (-%50) Guild War Reforged 19.99$ 15.99$ (-%20) GUILTY GEAR -STRIVE- 19.99$ 9.99$ (-%50) Call of Duty: Infinite Warfare 59.99$ 19.79$ (-%67) TEKKEN 8 39.99$ 15.99$ (-%60) Call of Duty: Black Ops III 59.99$ 19.79$ (-%67) Call of Duty: Black Ops 7 69.99$ 45.49$ (-%33) Street Fighter 6 29.99$ 14.99$ (-%50) HumanitZ 9.49$ 5.69$ (-%40) DayZ 49.99$ 24.99$ (-%50) Sea of Thieves: 2025 Edition 27.99$ 13.99$ (-%50) Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront 17.99$ 4.49$ (-%75) Hunt: Showdown 1896 14.99$ 6.74$ (-%55) Call of Duty: Black Ops II 59.99$ 19.79$ (-%67) Mortal Kombat 11 49.99$ 4.99$ (-%90) Squad 34.99$ 13.99$ (-%60) DRAGON BALL: Sparking! ZERO 45.99$ 22.99$ (-%50)

Steam PvP Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.