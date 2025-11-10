Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Otomobil

2026 Toyota Hilux, Ultra Modern Tasarımı ve Elektrikli Versiyonuyla Tanıtıldı

Toyota, dünyaca ünlü pick-up modeli Hilux'u yıllar sonra yeniledi. Artık çok daha modern bir görünüme sahip olan Hilux'un artık elektrikli versiyonu da bulunacak. Kademeli olarak satışa sunulacak pick-up, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

2026 Toyota Hilux, Ultra Modern Tasarımı ve Elektrikli Versiyonuyla Tanıtıldı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, Türkiye'de de çok sevilen pick-up modeli Hilux'u yeniledi. 2026 model Toyota Hilux, artık daha modern bir görünüme sahip. Ayrıca bu pick-up'ın elektrikli versiyonu da bulunacak. Gelin hep birlikte yeni Toyota Hilux'a yakından bakalım.

Toyota Hilux'a dışarıdan baktığımız zaman tonla yenilik görüyoruz. Bunların ilki, tamamen yenilenen ön ızgara, tampon ve far tasarımı. Bu bağlamda; artık çok daha sert hatlara sahip olan Toyota Hilux, bal peteğini andıran bir ızgaraya ev sahipliği yapıyor. Elektrikli versiyonda kapalı olan ızgara, LED'lerle desteklenen farları ve çok renkli tamponu ile mükemmel bir uyum içerisinde yer alıyor. Arka kısımda ise yenilenen ve yine sert hatlara sahip aydınlatma, büyük Toyota logosu ile hoş bir uyum içerisinde yer alıyor. Ancak şirket, ışık barı gibi komplike özelliklerden kaçınmış durumda.

Karşınızda 2026 Toyota Hilux

Başlıksız-1

2026 model Toyota Hilux'un iç kısmına baktığımızda Land Cruiser'dan esinlenildiğini görüyoruz. 12.3 inç büyüklüğünde tam dijital gösterge ekranı ile aynı boyutta bilgi-eğlence ekranının bulunduğu otomobil, fiziksel butonlarla tamamlanmış durumda. Genel olarak sade bir tasarımın benimsendiği iç mekân, başta 4x4 olmak üzere sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları ayarlar için butonları bir araya getiriyor ve bu da daha iyi bir deneyim sunuyor.

Başlıksız-1

Toyota tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda elektrikli versiyonunun yanı sıra benzinli ve dizel versiyonların bulunacağını görüyoruz. Bu bağlamda; çift elektrik motorundan destek alacak elektrikli Hilux, 1.600 kg'a kadar çekme kapasitesi sunacak. Ancak bu versiyonun menzili, 240 kilometre civarında olacak.

Başlıksız-1

2026 Toyota Hilux'un bir diğer motor seçeneği, 2.8 litrelik turbo dizel motor ile eşleştirilmiş hafif hibrit versiyon olacak. Ayrıca 2.8 litrelik litrelik dizel versiyon ile 2.7 litrelik benzinli seçenek de tüketicileri bekliyor olacak. Toyota'nın Türkiye'deki Hilux'ta kullandığı 2.4 litrelik dizel motor seçeneğine ilişkin bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Başlıksız-1

Toyota, yenilenen Hilux'un fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı. Öte yandan; bu pick-up'ın kademeli olarak piyasaya sürüleceğini belirtelim. Yani Türkiye için resmî çıkış tarihinden bahsetmek şu an için mümkün değil.

