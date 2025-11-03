Tümü Webekno
2026 Yılında Vergi ve Harçlara Uygulanacak Zam Oranı Belli Oldu!

TÜİK, Ekim 2025 dönemi için enflasyon verilerini açıkladı. Bu istatistikle 2026 yılında devlete ödenecek ceza, vergi ve harçlara yönelik uygulanacak zam oranı da belli olmuş oldu. Peki IMEI kayıt ücret, pasaport harcı ve trafik cezaları, 2026'da ne kadar olacak?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Bu veri, 2025 yılında açıklananların en önemlisiydi çünkü 2026 yılında uygulanacak resmî ödemelere gelecek zammı ortaya koyuyordu. Aslında TL'nin bu yıl içerisinde ne kadar değer kaybettiğini öğrenmiş olduk.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı, yüzde 25,49 olacak. Yani trafik cezaları, vergi ve harçlar, pasaport ve ehliyet ücretleri, IMEI kayıt ücreti gibi kalemlerin tümü, yüzde 25,49 zamlanacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı değiştirme yetkisi olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak geçmiş yıllarda önemli bir değişiklik yapılmadı. Hâl böyle olunca 2026 yılı zamlarında da bir değişiklik olması beklenmiyor.

Devlete yapılan ödemeler nasıl değişecek?

Başlıksız-1

TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda bugün 45.614 TL ödenen IMEI kayıt ücreti, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 57.241 TL olacak. Hâlihazırda 1.000 TL olan yurt dışı çıkış harcı 1.255 TL, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 5.678 TL'den 7.122 TL'ye yükselecek. 1 yıllık pasaport harcının fiyatı, 4.296 TL olarak kayıtlara geçecek.

Trafik cezaları da yeniden değerleme oranı kapsamında zamlanacak. Bu bağlamda; kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2.167 TL'den 2.719 TL'ye, emniyet kemeri takmama ve hatalı park etme gibi ihlaller için uygulanan para cezası ise 993 TL'den 1.246 TL'ye yükselecek.

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Şu an için paylaştığımız rakamların resmîleşmediğini belirtelim. Az önce de belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanacak zamlar için indirim yapma hakkına sahip. Konuyla ilgili kararın Resmî Gazete'de yayımlanması ile 2026 yılına yönelik zamlar kesinleşmiş olacak.

