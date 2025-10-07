Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Volkswagen, hepimizin hafızasında yer edinen Passat sedanı yeniden canlandırdı. Firma, Orta Doğu'da satışa sunacağı 2026 Passat sedanı tanıttı. Peki bu eşsiz otomobil neler sunuyor? Fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Alman otomobil devi Volkswagen'den bomba bir hamle geldi. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlediği bir etkinlikte 2026 model Passat'ı tanıttı. Ancak bu otomobil, sedan olarak karşımıza çıktı. Şirket, Passat sedanı birkaç yıl önce piyasadan çekmişti. Gelin o özlediğimiz otomobile yeniden bakalım.

2026 model Volkswagen Passat sedan, dışarıdan bakıldığında Passat olduğunu doğrudan hissettiriyor. Zira bu otomobil, eski ihtişamını korumaya devam ediyor. Ön kısımda LED destekli aydınlatmalarla donatılan Passat sedan, arka kısımda ise şık bir aydınlatma ünitesine ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda 2026 Volkswagen Passat!

2026 model Passat, iç tasarımda da her zaman olduğu gibi şık ve modern görünüyor. Bu otomobilde 10.3 inç boyutlu tam dijital ve özelleştirilebilir gösterge ekranı bulunuyor. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 13 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranının bulunduğu Passat sedan, karartma özelliğine sahip panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma ve 3 bölgeli klima gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Volkswagen, 2026 model Passat sedanın motor özelliklerini de paylaştı. Markanın Katar'daki resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni Passat sedan, 1.5 litrelik TSI motor ve 2.0 litrelik benzinli TSI motor seçeneği sunacak. DSG şanzıman ile eşleştirilecek otomobil, Trendline, Comfortline ve Highline donanım seçeneklerine sahip olacak.

2026 model Volkswagen Passat sedanın Katar'daki başlangıç fiyatı, 27.436 dolar olarak açıklandı. Otomobilin diğer bölgelere ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin bir şey bilmiyoruz.