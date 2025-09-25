2026 Model Volvo EX90 Duyuruldu

Volvo, 2026 model EX90'ı duyurdu. Şirket, 2025 model EX90'larda yaşanan sorunları çözmüş durumda. Otomobilin tasarımında ise anlamlı bir değişiklik olmayacak. İşte detaylar...

Otomobil devi Volvo, premium SUV modeli EX90'ı yeniledi. Önceki versiyonda yapılan hataları tamamen ortadan kaldıran Volvo, bu kez tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte yenilenen Volvo EX90'a yakından bakalım.

Volvo'nun elektrikli SUV'u, dış görünüşünü büyük oranda korumaya devam ediyor. Bu bağlamda; otomobilin "Thor'un çekici" far tasarımı, kapalı ızgarası, yarı gövdeye gömülü kapı kolları ve C harfini andırıp, bir ışık barıyla birleşen arka aydınlatma tasarımında herhangi bir farklılık göremiyoruz. Ancak teknik tarafta çok önemli iyileştirmeler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Karşınızda Volvo EX90:

Volvo EX90'ın en önemli değişikliklerinden biri, yapay zekâ ve yazılım tarafındaki iyileştirmeler. Yeni EX90'da Nvidia Drive AGX Orin mimarisi bulunacak. Böylelikle seviye 2+ gelişmiş sürücü destek (ADAS) özellikleri sunulabilecek. Ayrıca sürücüler, artık yol durumuyla ilgili gerçek zaman güvenlik bildirimleri alacaklar. Volvo EX90, Acil Durdurma Yardımı teknolojisine de destek verecek ve tüm bu yenilikler, önceki EX90 ile aynı kabin içerisinde kendini gösterecek.

Volvo, kaput altında da bazı iyileştirmeler yaptı. Bu bağlamda; elektrikli SUV artık 800V mimari kullanacak. Bu da daha yüksek hızlı şarj demek. Volvo tarafından yapılan açıklamaya göre sadece 10 dakikalık şarj, 250 kilometre civarında menzil sunacak. Motor tarafında ise önceki EX90'ın özellikleri korunmaya devam edecek.

Volvo, 2026 model EX90'ın fiyatına ve çıkışına ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Türkiye'ye gelmeyen bu otomobilin mevcut fiyatının 80 bin dolar civarlarında olduğunu belirtelim.