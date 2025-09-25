Tümü Webekno
Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Kia, sevilen SUV modeli Sportage'in yeni versiyonunu Türkiye'ye getirdi. Daha modern bir silüete kavuşan otomobil, büyük ilgi görmeye devam edecek gibi duruyor. Peki yeni Kia Sportage'in Türkiye fiyatı ne kadar? Bu otomobil neler sunuyor?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli otomobil devi Kia'dan ülkemizdeki hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıttığı yeni Sportage'i Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. Zaten çok sevilen yeni Kia Sportage, fiyatıyla da özellikleriyle de tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Peki yeni Kia Sportage tüketicilere neler sunuyor? Bu otomobilin Türkiye fiyatı ne kadar? Özellikleri nasıl? İşte Kia Sportage ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.6L 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 2.820.000 TL
1.6L 150 PS, Benzinli Prestige, Otomatik 3.090.000 TL
1.6L 180 PS 4x4, Benzinli GT-Line, Otomatik 3.300.000 TL

Karşınızda yeni Kia Sportage:

Başlıksız-1

Yenilenen Kia Sportage'in en dikkat çekici değişikliği, silüeti. Önceden de oldukça şık görünen bir tasarıma sahip olan otomobil, artık Kia'nın yeni nesil otomobillerinde kullandığı tasarım dilini kullanıyor. Bu bağlamda; sert hatlar ve ince LED farlarla desteklenen otomobil, arka kısımda ise ise büyük bir değişim görmedi.

Başlıksız-1

Kia Sportage'in iç tasarımı her zaman olduğu gibi yine premium hissettiriyor. Bu bağlamda; tek bir panel içerisine yerleştirilmiş 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ekranı ile multimedya ekranı, dikkatimizi çeken ilk husus. 1.780 litreye varan bagaj hacmi, ambiyans aydınlatma ve süet deri koltuk gibi detaylar da iç mekânı iyileştiriyor.

Başlıksız-1

Yenilenen Kia Sportage, ülkemizde 1.6 litrelik benzinli motorla satın alınabilecek. Bu motor, 4x2 versiyonlarda 150 PS güç üretecek. 4x4 versiyon olan GT-Line pakette ise 180 PS güç görülecek. Kia'nın açıklamasına göre Sportage 4x4 GT-Line'ın 0-100 km/s hızlanma süresi 9,8 saniye olacak.

Başlıksız-1 * Peki yenilenen Kia Sportage'i nasıl buldunuz? Bu otomobili satın almak ister misiniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...*

