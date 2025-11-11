Tümü Webekno
Kia'dan Range Rover'ı Kıskandıracak Dev SUV: Karşınızda 2027 Telluride!

Kia, 2027 model Telluride modelini duyurdu. Üç sıra koltuklu devasa SUV, yine büyük ses getirecek gibi görünüyor. Ancak daha önce Türkiye'ye gelmeyen otomobilin bundan sonra da gelmesini beklemiyoruz.

Kia'dan Range Rover'ı Kıskandıracak Dev SUV: Karşınızda 2027 Telluride!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli otomobil devi Kia, ilk kez 2020 yılında tanıttığı ve şu ana kadar Türkiye'ye getirmediği Telluride isimli SUV modelini yenilemeye hazırlanıyor. Kasım ayının sonlarında gerçekleştirilecek Los Angeles Otomobil Fuarı etkinliklerinde resmî olarak tanıtılacak otomobilin görüntülerini paylaşan Kia, yine ortalığı çok karıştıracak gibi görünüyor.

Kia Telluride, markanın en çok satan otomobillerinden bir tanesi. Hatta ABD pazarında en çok beğenilen üç sıra koltuklu otomobiller listesinde zirvede olan otomobil, yeni nesliyle yine ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira 2027 model olarak lanse edilen otomobil, Range Rover'a benzer bir tasarımla gelecek. Gelin şimdi detaylara inelim.

Karşınızda 2027 Kia Telluride!

Başlıksız-1

Yeni nesil Kia Telluride, markanın modern tasarım dilini benimseyecek. Bu bağlamda; yarı kapalı ızgara tasarımının tercih edildiği otomobilde dikey olarak yerleştirilmiş LED destekli farlar göreceğiz. Gövdeye gömülü kapı kolları ve sert hatları da yenilenen SUV'un öne çıkan tasarım detayları arasında yer alacak.

Başlıksız-1

2027 Kia Telluride, arka tasarımı ile de ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor. Ön kısımda gördüğümüz dikey aydınlatmalar, arka kısımda da kendini gösterecek. Genel olarak sade bir yapıda olacak Kia Telluride'ın bagaj kapağı, devasa puntolarla yazılmış "Telluride" ibaresini barındıracak.

Başlıksız-1

Kia, yenilenen Telluride için hem modern hem de oldukça geniş bir kabin tasarladı. Henüz boyutlarını bilmediğimiz tam dijital gösterge ekranı ve aynı paneldeki bilgi-eğlence ekranının bulunacağı otomobil, fiziksel butonlarla sürüş kontrolü yapılmasını sağlayacak. Dileyen tüketiciler, Telluride'ın üç sıra koltuklu versiyonunu da satın alabilecekler.

Başlıksız-1

Kia, 2027 model Telluride için motor özellikleri açıklamadı. Ancak bu otomobilin mevcut versiyonunda 2.5 litrelik hibrit ve 3.5 litrelik V6 motor seçenekleri bulunuyordu. Yeni nesil Telluride'ın da aynı motor seçeneklerini koruması bekleniyor. Yapılacak resmî açıklama ile bu konu hakkında daha net konuşabileceğiz.

Başlıksız-1

2027 model Kia Telluride ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Firmanın lansmanda yapacağı açıklamaları yine siz değerli okurlarımızla paylaşacağız...

