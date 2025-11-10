Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

BYD'nin Türkiye'de Üreteceği Otomobil Modelleri Ortaya Çıktı

Türkiye'ye üretim tesisi kuracak Çinli otomobil devi BYD'nin bu fabrikada üreteceği ilk modeller ortaya çıktı. Yapılan açıklamalar doğru ise Türkiye'de çok sevilen modeller, Türkiye'de üretilecek. Ancak bu otomobiller sadece bize özel olmayacak. Avrupa'ya da gönderilecekler.

BYD'nin Türkiye'de Üreteceği Otomobil Modelleri Ortaya Çıktı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Gazeteci Taylan Özgür Dil, Türkiye'de fabrika açacağını açıklayan ancak henüz bir gelişmenin yaşanmadığı Çinli otomobil devi BYD ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin açıklamalarını aktaran Dil, firmanın Türkiye'de üreteceği ilk modellerin ortaya çıkmasını sağlamış oldu. Buradan yol çıkarak, BYD'nin fabrikası için henüz bir gelişme olmasa bile şirketin vazgeçme durumunun olmadığını rahatlıkla dile getirebiliriz.

Yapılan açıklamaya göre BYD, Türkiye'yi fişli hibrit otomobil modelleri için önemli bir üs hâline getirecek. Burada üretilecek otomobiller, yüzde 10 gümrük vergisi avantajı ile Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek. Açık konuşmak gerekirse bu oldukça mantıklı çünkü firmanın bir de Macaristan'da fabrika kurma girişimi var. Elektrikli modellerin Macaristan'dan fişli hibrit modellerin Türkiye'den Avrupa'ya dağıtılması, BYD'nin sektördeki gücünü çok önemli ölçüde artıracaktır.

Peki BYD, Türkiye'de ilk hangi otomobilleri üretecek?

Başlıksız-1

Taylan Özgür Dil'in aktardığına göre BYD'nin Türkiye'de üreteceği ilk otomobil, Seal U DM-i olacak. Türkiye'de çok sevilen D-SUV otomobil, böyle bir hamle ile Türkiye'de çok daha uygun fiyatlı hâle getirilebilir. Ayrıca ATTO3'ün fişli hibrit versiyonunun da Türkiye'de üretilmesi planlanıyor. Bu C-SUV'un Türkiye'de üretilme ihtimali de vatandaşlar için yeni bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Koşun Koşun BYD Çıldırdı: D-SUV BYD Sealion 7 Şeker Gibi Fiyatıyla Türkiye'de Koşun Koşun BYD Çıldırdı: D-SUV BYD Sealion 7 Şeker Gibi Fiyatıyla Türkiye'de
Kasım 2025 BYD Fiyat Listesi: 2 Modele İndirim Var! Kasım 2025 BYD Fiyat Listesi: 2 Modele İndirim Var!

Tabii tüm bunların ne zaman gerçekleşeceği, BYD'nin Türkiye'deki üretiminin ne zaman başlayacağı şimdilik net değil. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi fabrika kurulacağı söylenen alanda hiçbir çalışma yok. Bakalım ilerleyen süreçte ne gibi gelişmeler yaşanacak...

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim