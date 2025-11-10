BYD'nin Türkiye'de Üreteceği Otomobil Modelleri Ortaya Çıktı

Türkiye'ye üretim tesisi kuracak Çinli otomobil devi BYD'nin bu fabrikada üreteceği ilk modeller ortaya çıktı. Yapılan açıklamalar doğru ise Türkiye'de çok sevilen modeller, Türkiye'de üretilecek. Ancak bu otomobiller sadece bize özel olmayacak. Avrupa'ya da gönderilecekler.

Gazeteci Taylan Özgür Dil, Türkiye'de fabrika açacağını açıklayan ancak henüz bir gelişmenin yaşanmadığı Çinli otomobil devi BYD ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin açıklamalarını aktaran Dil, firmanın Türkiye'de üreteceği ilk modellerin ortaya çıkmasını sağlamış oldu. Buradan yol çıkarak, BYD'nin fabrikası için henüz bir gelişme olmasa bile şirketin vazgeçme durumunun olmadığını rahatlıkla dile getirebiliriz.

Yapılan açıklamaya göre BYD, Türkiye'yi fişli hibrit otomobil modelleri için önemli bir üs hâline getirecek. Burada üretilecek otomobiller, yüzde 10 gümrük vergisi avantajı ile Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek. Açık konuşmak gerekirse bu oldukça mantıklı çünkü firmanın bir de Macaristan'da fabrika kurma girişimi var. Elektrikli modellerin Macaristan'dan fişli hibrit modellerin Türkiye'den Avrupa'ya dağıtılması, BYD'nin sektördeki gücünü çok önemli ölçüde artıracaktır.

Peki BYD, Türkiye'de ilk hangi otomobilleri üretecek?

Taylan Özgür Dil'in aktardığına göre BYD'nin Türkiye'de üreteceği ilk otomobil, Seal U DM-i olacak. Türkiye'de çok sevilen D-SUV otomobil, böyle bir hamle ile Türkiye'de çok daha uygun fiyatlı hâle getirilebilir. Ayrıca ATTO3'ün fişli hibrit versiyonunun da Türkiye'de üretilmesi planlanıyor. Bu C-SUV'un Türkiye'de üretilme ihtimali de vatandaşlar için yeni bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Tabii tüm bunların ne zaman gerçekleşeceği, BYD'nin Türkiye'deki üretiminin ne zaman başlayacağı şimdilik net değil. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi fabrika kurulacağı söylenen alanda hiçbir çalışma yok. Bakalım ilerleyen süreçte ne gibi gelişmeler yaşanacak...