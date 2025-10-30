[21-28 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 21-28 Ekim tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu sefer bu haftanın yıldızı Arc Raiders yer alıyor.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (21-28 Ekim)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Arc Raiders
|39.99$
|-
|Battlefield 6
|69.99$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|44.99$ (-%10)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|RV There Yet?
|4.49$
|-
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.79$ (-%68)
|Dispatch
|14.99$
|-
|Europa Universalis V
|35.99$
|-
|Megabonk
|5.79$
|-
|Rust
|18.99$
|11.39$ (-%40)
|Black Desert
|4.99$
|-
|The Outer Worlds 2
|48.99$
|-
|Crusader Kings III
|29.99$
|8.99$ (-%70)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.