[21-28 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 21-28 Ekim tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Zirvede bu sefer bu haftanın yıldızı Arc Raiders yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (21-28 Ekim)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Arc Raiders 39.99$ - Battlefield 6 69.99$ - Football Manager 26 49.99$ 44.99$ (-%10) EA SPORTS FC 26 69.99$ - Resident Evil Requiem 52.49$ - RV There Yet? 4.49$ - Sons Of The Forest 14.99$ 4.79$ (-%68) Dispatch 14.99$ - Europa Universalis V 35.99$ - Megabonk 5.79$ - Rust 18.99$ 11.39$ (-%40) Black Desert 4.99$ - The Outer Worlds 2 48.99$ - Crusader Kings III 29.99$ 8.99$ (-%70) Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.