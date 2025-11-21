Xbox Bomba Üstüne Bomba Patlattı: İşte Xbox Partner Preview'de Duyurulan 16 Yeni Oyun [Video]

Xbox'ın çok beklenen Partner Preview etkinliği resmen gerçekleştirildi. Etkinlikte birçok yeni oyundan fragmanlar ve duyurular paylaşıldı.

Dünyanın en büyük oyun platformlarından olan Xbox, dün akşam oyunseverlerin yakından takip ettiği Partner Preview etkinliğini gerçekleştirdi. Şirketin oyun ortaklarını öne çıkaran bu etkinlikte önümüzdeik dönemde piyasaya sürülecek birçok farklı oyuna yer verildi.

Peki Xbox’ın Kasım 2025 etkinliğinde yapılan en büyük duyurular neler? Sizler için etkinlikte gösterilen tüm fragmanları derledik. Yeni James Bond oyunundan Hitman’e Eminem ekleneceğini gösteren fragmana kadar birçok ilginç ve yeni duyuru dün akşamki etkinlikte yapıldı.

Xbox Partner Preview’da gösterilen fragmanlar

007 First Light

Son zamanların en çok beklenen oyunlarından olan James Bond temalı 007 First Light'tan oyunda ikonik görünümlü bir Aston Martin de olacağını gösteren fragman paylaşıldı. Yapım, 27 Mart 2026'da piyasaya sürülecek.

Hitman World of Assassination'a Eminem geliyor

En ilginç duyurulardan biri buydu. Hitman World of Assassination'da Slim Shady, yani Eminem'in alter egosunu öldürme görevi geliyor. Daha da dikkat çeken kısmı Eminem'in Slim Shady'i öldürmesi için Ajan 47'yi tutmuş olması.

Vampire Crawlers

Vampire Survivors'ın geliştiricisi Poncle, yepyeni bir rogue like deste oluşturma oyunuyla karşımıza çıkacağını duyurdu. Oyunun 2026'da geleceği ve ilk günden Game Pass'te olacağı belirtildi.

Dave the Diver, Xbox'a geldi

Reanimal çıkış tarihi

Çok beklenen yeni korku oyunu Reanimal'den bilgiler var. Little Nightmares'in geliştiricisinin imzasını taşıyan oyun, 13 Şubat 2026'da çıkacak.

Raji: Kaliyuga

2020'de çıkan Raji: An Ancient Epic oyununun devamı niteliğindeki Kaliyuga etkinlikte duyuruldu. Aksiyon, macera türlerinde olacak yapım Raji ve erkek kardeşi Darsh olmak üzere 2 ana karakter içerecek.

Armatus

Godfall'un geliştiricisi Counterplay Games'in yeni nişancı oyunu Armatus da etkinlikte duyuruldu. Gotik korku ögeleri taşıyan yapım oyuncuları "Kayboluş" olarak isimlendirilen bir kıyametin sonrasına götürecek.

Echo Generation 2

Erosion

Total Chaos Xbox'a geldi

CloverPit Xbox'a geldi

Crowsworn

The Mound: Omen of Cthulhu

Roadside Research

Tides of Annihilation

Zoopunk