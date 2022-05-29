İçinde 22 Yolcu Bulunan Uçak, Gizemli Bir Şekilde Kayboldu

Bir polis memurunun bildirdiğine göre 22 yolcuyu taşıyan küçük bir uçak, popüler bir turistik rota üzerinde ilerlerken Nepal dağlarının üstünde kayboldu.

Lost dizisini izlediniz mi? Eğer izlediyseniz olayları hatırlıyorsunuzdur, basiretsiz bir uçak kazasının ardından yolcu uçağının tüm yolcuları bir adaya düşüyor ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ne zaman bir ‘uçak kayboldu’ haberi yapılsa akıllara Lost dizisi gelir.

Yine bu olaylardan biri yaşandı, bir yolcu uçağı kayboldu. Ancak bu uçak diğer yolcu uçaklarına nispeten biraz daha küçük zira bu bir turistik rota uçağı. İçerisinde 22 kişiyi taşıyan bu turistik uçağın kayboluşuyla ilgili gelen detaylar ise oldukça ilginç.

Uçak, kaybolmadan önce Nepal dağlarının üstünde uçuyordu

(22 kişiyi taşıyabilecek bir turistik uçağın temsili görseli.)

Otoritelerin bildirdiğine göre popüler bir turistik rota olan Nepal’deki Muktinath tapınağına yolculuk yapıldığı sırada 22 yolcuyu taşıyan bir uçak, Nepal dağlarının üstünde uçtuğu sırada kule ile irtibatını kaybetti.

Bu sabah saatlerinde irtibatı kesilen uçak, kaybolduğu sırada önceden belirlenmiş olan uçuş seferini gerçekleştiriyordu. Uçağın kaybolduğu bölgede günlerdir yağmur yağıyordu ancak uçakların uçuşunda bir sıkıntı gerçekleşmemişti. Bu rota üzerinde uçan uçaklar, dağları sıkıntısız bir şekilde geçip vadideki iniş pistine ulaşabilmişlerdi.

Otoritelerin dediğine göre kaybolan turistik uçak için arama ve kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı. Ancak kuleyle iletişimi tamamen kopan uçağa dair henüz hiçbir iz bulunamadı.