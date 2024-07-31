Bir Reddit kullanıcısı, iPhone 15 Pro'sunun 22 saat boyunca suda kalmasına rağmen bozulmadığını iddia etti. Aktardığına göre cihaz, kuruduktan sonra eski hâline geri dönmüş.

Apple’ın şu an piyasadaki en güçlü telefonu olan iPhone 15 Pro, tabii ki her amiral gemisi model gibi suya ve toza dayanıklı. Öyle ki cihazda IP68 dayanıklılık sertifikası var. Bu da kısa süreli suya düşmelere dayanıklı demek.

Ancak bir Reddit kullanıcısının yaşadığı olay, iPhone 15 Pro’nun bilinenden çok daha dayanıklı olabileceğini gösterdi. Kullanıcının aktardığına göre telefon, saatlerce suyun içinde kalmasına rağmen bozulmamış.

2,5 metre derinlikte 22 saat suda kaldıktan sonra çalışır hâlde bulunmuş

Birkaç gün önce Reddit üzerinden paylaşım yapan “Gerodot01” isimli kullanıcının buradan ulaşabileceğiniz iddiasına göre bir adet iPhone 15 Pro modeli, 22 saat boyunca nehrin dibinde kaldıktan sonra bulunmuş. Telefonun bulunduğu derinliğin ise 2,5 metre olduğu ifade edilmiş.

Kullanıcı, telefonu sudan çıkardıktan sonra ilk başta çalışmadığını görmüş. Ancak kuruduktan sonra ve şarj ettikten sonra telefon çalışmaya başlamış. Tahmin edebileceğiniz gibi ilk başlarda hoparlörler sıkıntılıymış ancak kuruduktan sonra onlar da düzelmiş ve suya girmeden önceki hâline dönmüş.

Apple, IP68 sertifikalı iPhone 15 Pro modelinin 6 metre derinliğe ve 30 dakikaya kadar dayanabileceğini söylüyor. Yani kısa süreli düşmelere dayanıklı diyebiliriz. Hatta bir havuza sokup çıkarsanız da bir şey olmaz. Ancak olay, bunun daha da fazlasının cihazda yer alabileceğini gösteriyor.

Tabii ki cihazın suda o kadar durduğuna dair bir kanıt yok. Sadece iPhone subreddit’inde yapılan bir paylaşıma göre bu yorumları yapıyoruz. Yine de doğruysa kullanıcılar için güzel bir haber diyebiliriz. Cihazın dayanıklılığı, Apple’ın söylediğinden çok daha iyi olabilir.

İlk kez böyle bir şey görmediğimizi de belirtelim. Geçen yıl sonlarında 3 ay nehrin dibinde kalan bir iPhone 12 çalışır hâlde bulunmuştu.