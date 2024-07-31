Sızdırılan bir fotoğraf, standart iPhone 16’nın arka tasarımını ve renk seçeneklerini bizlerle buluşturdu.

iPhone 16 ailesinin tanıtılmasına çok kısa süre kaldı. Apple, eylül ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle yeni nesil iPhone’ları bizlerle buluşturacak. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de cihazlarda değişiklikler göreceğiz.

Aylardır iPhone 16 hakkında sızıntılar geldiğini görüyorduk. Bugün bunlara bir yenisi daha eklendi. Sızdırılan bir fotoğraf, standart iPhone 16’nın renklerini ve yeni kamera tasarımını gözler önüne serdi.

iPhone 16’nın arkası böyle gözükecek, 5 renk seçeneğiyle gelecek

Sonny Dickinson isimli tutarlı sızıntılarıyla tanıdığımız X kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüde, kamera kısmının yeniden tasarlandığını ve dikey olarak geleceğini görüyoruz. Bu da şu ana kadar gelen tüm sızıntıları doğrular nitelikte. Bir sürpriz olmazsa iPhone 16’da ana ve ultra genişten oluşan bu dikey tasarımı göreceğiz.

Plus modeliyle birlikte yapılacak bu değişiklik, cihazlara şu anda iPhone 15 Pro modellerine özel olan uzamsal video çekme özelliğini kazandıracak. Bu özellik, telefondan 3 boyutlu videolar çekilmesine olanak tanıyor. Bu videolar da Vision Pro’dan izlenebiliyor. Kullanıcı, videoları tıpkı içindeymiş gibi görüntüleyebiliyor.

Fotoğrafta iPhone 16’nın renk seçeneklerini de görebiliyoruz. Eğer doğruysa cihazda beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe renk göreceğiz. Buradan şirketin sarıyı bırakıp beyazı ekleyebileceğini anlayabiliyoruz. Pembe rengin eski iPhone modellerinden bildiğimiz gül rengi olarak da karşımıza çıkabileceğini belirtelim.