[23-30 Ekim]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.
Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 279 TL değerindeki Fear the Spotlight oldu. Bu oyunu, 30 Ekim tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Fear the Spotlight nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?
Fear the Spotlight, çözülmesi gereken ürpertici bir gizeme sahip, etkileyici bir üçüncü şahıs korku macerasıdır. Fear the Spotlight normal fiyatı 279 TL.
Fear the Spotlight fragmanı
Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?
Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.
- Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
- Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.
Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.