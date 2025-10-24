Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[23-30 Ekim]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

[23-30 Ekim]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 279 TL değerindeki Fear the Spotlight oldu. Bu oyunu, 30 Ekim tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Fear the Spotlight nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Fear the Spotlight

Fear the Spotlight, çözülmesi gereken ürpertici bir gizeme sahip, etkileyici bir üçüncü şahıs korku macerasıdır. Fear the Spotlight normal fiyatı 279 TL.

Fear the Spotlight fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar
Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

150 km/sa Hıza Ulaşabilen Tek Tekerli Bisiklet InMotion P6 Tanıtıldı

150 km/sa Hıza Ulaşabilen Tek Tekerli Bisiklet InMotion P6 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim