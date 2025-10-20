23 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Zincir marketler, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı teknolojik ürünü mağazalarında müşterilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu konuda en öne çıkanlardan olan A101 de bunlardan biri. Biz de A101’in önümüzdeki günlerde satışa sunacağı ürünleri sizler için derledik.
A101, 23 Ekim 2025 itibarıyla “Aldın Aldın” kapsamında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Televizyonlardan sebile kadar birçok farklı ürüne A101 mağazalarından ulaşabileceksiniz.
A101 23 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler
Toshiba 65UA3E63DT televizyon
- 65 inç
- UHD çözünürlük
- HDR
- Android
- Chromecast
- Dolby Vision
- DLED panel
- Fiyat: 25.999 TL
Toshiba'nın normalde 30 bin TL civarılarında olan bu televizyonuna daha uygun bir fiyatla A101'den ulaşmanız mümkün. UDH, Android, Dolby Vision gibi özellikleri 65 inçlik büyük boyutuyla birleştiği için tercih edilebilir bir televizyon diyebiliriz.
Hi-Level 55UHL751 televizyon
- 55 inç
- Chromecast
- Smart TV
- HDR10
- Dolby Vision
- 2x USB
- 3x HDMI
- Fiyat: 14.999 TL
Uygun fiyata iyi performans gösterebilecek, büyük boyutlu televizyon arıyorsanız Hi-Level'ın bu televizyonunu tercih edebilirsiniz. Cihaz, 14.999 TL'lik iyi bir fiyata sahip.
ONVO OVDSS01XPLUS dikey süpürge
- 3 kademe dijital hız göstergesi
- LED aydınlatmalı motorlu fırça
- Çıkarılabilir batarya
- 0,8 L büyük toz haznesi
- BLDC uzun ömürlü
- Turbo süpürücü
- Fiyatı: 3.999 TL
Eğer uygun fiyatlı şarjlı dikey süpürge arayışındaysanız bu hafta A101'e uğramanızda fayda var. Onvo'nun dikakt çeken özelliklerle donatılan OVDSS01XPLUS süpürgesi tercih edilebilecek bir model. Normalde fiyatı 5 bin TL civarlarında olsa da A101'den 4 bin TL'ye alınabilecek.
A101'de bu hafta yer alacak diğer teknolojik ürünler
- Hi-Level 40HRT900 40 inç televizyon - 7.399 TL
- APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped - 49.990 TL
- Piranha 2146 oyuncu kulaklığı - 449 TL
- Piranha 7632 kablosuz gaming mouse - 499 TL
- Piranha 2360 kablolu RGB oyuncu klavyesi - 599 TL
- Samsung MS20A3010 mikrodalga fırın - 3.599 TL
- kiwi KFM-8614 şarjlı masaj aleti - 499 TL
- KSC 4212 buharlı temizleyici - 1.399 TL
- sinbo SMX 2775 mikser - 4.999 TL
- SEG BM6001 bulaşık makinesi - 11.999 TL
- SEG CM711 7 kg çamaşır makinesi - 10.999 TL
- LF2831 Buzdolabı - 11.999 TL