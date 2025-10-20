23 Ekim 2025: Bu Hafta A101'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Her hafta olduğu gibi bu hafta da A101'e birçok teknolojik ürün geliyor. 23 Ekim itibarıyla A101'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünleri sizler için derledik.

Zincir marketler, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok farklı teknolojik ürünü mağazalarında müşterilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu konuda en öne çıkanlardan olan A101 de bunlardan biri. Biz de A101’in önümüzdeki günlerde satışa sunacağı ürünleri sizler için derledik.

A101, 23 Ekim 2025 itibarıyla “Aldın Aldın” kapsamında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Televizyonlardan sebile kadar birçok farklı ürüne A101 mağazalarından ulaşabileceksiniz.

A101 23 Ekim 2025 Aldın Aldın kataloğundaki uygun fiyatlı teknolojik ürünler

Toshiba 65UA3E63DT televizyon

65 inç

UHD çözünürlük

HDR

Android

Chromecast

Dolby Vision

DLED panel

Fiyat: 25.999 TL

Toshiba'nın normalde 30 bin TL civarılarında olan bu televizyonuna daha uygun bir fiyatla A101'den ulaşmanız mümkün. UDH, Android, Dolby Vision gibi özellikleri 65 inçlik büyük boyutuyla birleştiği için tercih edilebilir bir televizyon diyebiliriz.

Hi-Level 55UHL751 televizyon

55 inç

Chromecast

Smart TV

HDR10

Dolby Vision

2x USB

3x HDMI

Fiyat: 14.999 TL

Uygun fiyata iyi performans gösterebilecek, büyük boyutlu televizyon arıyorsanız Hi-Level'ın bu televizyonunu tercih edebilirsiniz. Cihaz, 14.999 TL'lik iyi bir fiyata sahip.

ONVO OVDSS01XPLUS dikey süpürge

3 kademe dijital hız göstergesi

LED aydınlatmalı motorlu fırça

Çıkarılabilir batarya

0,8 L büyük toz haznesi

BLDC uzun ömürlü

Turbo süpürücü

Fiyatı: 3.999 TL

Eğer uygun fiyatlı şarjlı dikey süpürge arayışındaysanız bu hafta A101'e uğramanızda fayda var. Onvo'nun dikakt çeken özelliklerle donatılan OVDSS01XPLUS süpürgesi tercih edilebilecek bir model. Normalde fiyatı 5 bin TL civarlarında olsa da A101'den 4 bin TL'ye alınabilecek.

A101'de bu hafta yer alacak diğer teknolojik ürünler