460 Bin TL Fiyata Sahip 24 Ayar Altınlı Samsung Galaxy S26 Ultra Tanıtıldı (Koleksiyon Severlere)

Caviar pek çok akıllı telefon modeline yaptığı gibi Galaxy S26 Ultra için de yeni özel koleksiyonunu tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dubai merkezli lüks marka Caviar, teknoloji ve mücevheri bir araya getiren yeni koleksiyonu Totem Collection’ı tanıttı. Özel tasarım Samsung Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşan seri, 24 ayar altın işlemeler ve sembolik hayvan figürleriyle dikkat çekiyor. Fiyatlar ise dudak uçuklatıcı desek yalan olmaz.

Her biri yalnızca 19 adet üretilen bu özel telefonlar at, aslan, kurt ve şahin figürlerinden ilham alıyor ve 24 ayar altın, siyah titanyum ve dövme karbon gibi üst düzey materyallerle hazırlanıyor.

Fire Horse – 11.490 dolar

2

Serinin en pahalı modeli olan Fire Horse, Ay Yeni Yılı’nı ve atın enerji, tutku ve canlılık sembolünü temsil ediyor.

Telefonun arka yüzünde, 24 ayar altından yapılmış şahlanan bir at kabartması yer alıyor. Kırmızı mine ile elde işlenen alev motifleri, tasarıma “canlı ateş” efekti katıyor. Siyah titanyum gövde ise gücü ve asaleti vurguluyor.

Lion – 11.060 dolar

2

Güç, cesaret ve liderliği simgeleyen Lion modeli, dövme karbon zemin üzerinde yükselen altın bir aslan kabartmasına sahip.

Kırmızı mine detaylarla oluşturulan kalkan formu, aslanın ihtişamını daha da ön plana çıkarıyor.

Wolf – 10.490 dolar

2

Serinin en “ulaşılabilir” modeli olan Wolf, bağımsızlık, içgüdü ve disiplin temalarını işliyor.

Detaylı altın kurt kabartması; siyah titanyum ve karbon fiber zemin üzerinde yer alıyor. Etrafındaki keskin ışın motifleri, dayanıklılığı ve odaklanmayı simgeliyor.

Falcon – 10.910 dolar

2

Vizyonerler ve öncüler için tasarlanan Falcon, uçan bir şahinin altın kabartmasıyla süslenmiş.

Altın parçacıklarla zenginleştirilmiş karbon panel ve çevresindeki ışınsal desenler stratejik öngörü ve kontrolü temsil ediyor.

Sadece 19 adet üretildiler

Caviar, Totem Collection’daki her modelden yalnızca 19 adet üreterek koleksiyonu son derece özel kıldı. Telefonlar, markaya özgü lüks hediye kutusunda teslim ediliyor ve sahiplerine özel kişiselleştirilmiş bir video mesaj da sunuluyor.

Samsung Galaxy

