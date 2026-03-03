iPhone 17e vs. iPhone 16e: Uygun Fiyatlı iPhone Arayanlar Hangisini Almalı?

Apple geçtiğimiz gün yeni uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e'yi tanıttı. Peki geçtiğimiz yıl çıkan iPhone 16e ile kıyaslandığında ne gibi farklılıklar var?

Apple, uygun fiyatlı serisinin en yeni üyesi iPhone 17e'yi geçtiğimiz gün tanıttı. Cihazın sahneye çıkmasıyla birlikte akıllardaki en büyük soru Apple ekosistemine giriş yapmak isteyenler için yeni iPhone 17e mi alınmalı, yoksa bir önceki nesil iPhone 16e mi?

Her iki model de Apple Intelligence ve 48 MP Fusion kamera gibi amiral gemisi deneyimlerini nispeten uygun fiyata sunmayı hedefliyor ancak Apple, 17e modelinde performans, depolama ve batarya gibi temel kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek çok kritik iyileştirmeler yapmış durumda.

Tasarım ve ekran: Ceramic Shield 2 farkı

Tasarım dili olarak iki cihaz da alüminyum çerçeve, Face ID çentiği ve 6.1 inçlik 60Hz ekran ile birbirine çok benziyor (İkisinde de Dinamik Ada bulunmuyor) ancak dayanıklılık söz konusu olduğunda iPhone 17e bir adım öne çıkıyor.

iPhone 17e'de yer alan Ceramic Shield 2 ekran camı, 16e'deki ilk nesil korumaya kıyasla çizilmelere karşı 3 kat daha fazla direnç sunuyor. Ayrıca parlama önleyici yeni kaplaması sayesinde güneş altında daha rahat bir kullanım vadediyor. iPhone 17e, siyah ve beyaza ek olarak yeni bir "Açık Pembe" renk seçeneğiyle geliyor.

Performans ve depolama: A19 çip ve 256 GB depolama

iPhone 16e'deki A18 işlemci de yapay zekâ özelliklerini çalıştırabilse de iPhone 17e, doğrudan gücünü Apple'ın en yeni nesil A19 çipinden alıyor. Daha az enerji tüketip daha yüksek grafik performansı sunan bu işlemci, cihazın çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

En dikkat çekici fark ise depolamada. Apple, iPhone 17e modelinde 128 GB seçeneğini tamamen kaldırdı. iPhone 16e 128 GB ile başlarken, iPhone 17e doğrudan 256 GB temel depolama alanı sunuyor. Bu durum, uzun vadeli kullanıcılar için fiyat/performans dengesini baştan yazıyor.

Batarya ve şarj: Daha uzun ömür ve 15W MagSafe

Pil performansı ve şarj teknolojileri, iPhone 17e'nin açık ara fark attığı alanlardan biri. iPhone 16e, 22 saate kadar video oynatma süresi ve yalnızca 7.5W hızında Qi kablosuz şarj desteği sunuyordu.

Yeni iPhone 17e ise 26 saate kadar video oynatma kapasitesine sahip. Üstelik Apple, Qi2 teknolojisine geçiş yaparak iPhone 17e'ye 15W MagSafe hızlı kablosuz şarj özelliğini ekledi.

Kamera ve yapay zekâ

Fotoğraf ve video konusunda iki cihaz büyük ölçüde ortak noktada buluşuyor. Her ikisinde de kayıpsız 2x yakınlaştırma yapabilen 48 MP Fusion ana kamera ve 12 MP selfie kamerası bulunuyor.

Canlı Arama Çevirisi, Görsel Zekâ (Visual Intelligence) gibi yeni iOS Apple Intelligence yetenekleri her iki cihazda da sorunsuz olarak kullanılabiliyor.

iPhone 17e vs. iPhone 16e özellik ve fiyat karşılaştırması