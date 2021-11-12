24 Bin Yıldır Böyle Küresel Sıcaklık Görülmedi

Araştırmacılar, dünyanın dört bir yanından topladıkları yüzlerce örnekle Dünya’nın 24 bin yıllık iklim değişimini incelediler. Elde edilen sonuçlar, incelenen bu dönemde şimdiki kadar hızlı ve şiddetli bir sıcaklık artışının olmadığına işaret ediyor. Araştırmacıların yeni hedefiyse eski sıcak iklimleri inceleyerek geleceğimiz hakkında bilgi edinmek.

Bilim insanları, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu her fırsatta vurgulamaya devam ediyorlar. Bu alanda yapılan en son araştırma ise son buzul çağından bu yana geçen zamanda Dünya’nın 24 bin yıllık sıcaklık değişimine odaklanıyor. Zaman içinde katmanlaşan ve döneminin iklimine ayna tutan deniz tortulları, geçmişteki sıcaklık verilerine ulaşmak için kullanıldı. Elde edilen sonuçlardan ise insanlığın kendi elleriyle yol açtığı küresel ısınmanın 24 bin yıllık jeolojik kalıntılarda bile bir benzerinin olmadığı anlaşılıyor.

Araştırmanın yazarlarından ve dünya iklim tarihi araştırmacısı Jessica Tierney, “24 bin yıllık bu iklim kayıtları, şu anda yaşadığımız bu denli yüksek sıcaklık derecelerinin daha önce hiç yaşanmadığına işaret ediyor. Buna ek olarak, insan-kaynaklı küresel ısınmanın da incelenen bu dönemlerin hepsinden daha hızlı ilerlediğini gösteriyor.” Benzer şekilde Hükumetler Arası İklim Değişikliği Paneli de geçtiğimiz 2 bin yıl içindeki en yüksek sıcaklık artışını yaşadığımızı açıklamıştı.

Son buzul çağından örnekler incelendi:

Jessica Tierney’nin de içinde yer aldığı araştırma ekibi, dünyanın dört bir yanındaki sahil şeritlerinden ve deniz yataklarından 539 adet örnek alarak dünya ikliminin zaman içindeki değişimlerini incelediler. Alınan örnekler, buzulların kuzey yarımkürenin büyük bir kısmını kapladığı son buz devrinden günümüze kadar gelen bir yelpazeyi içeriyordu. Son 20 bin yıl içerisinde kademeli ve düzenli olarak artan sıcaklığın özellikle son 150 sene içerisinde benzeri görüşmemiş bir yükselişe geçtiği gözlemlendi.

Araştırmacıların şu anki hedefiyse yeni örnekler toplayarak şu anda içinde bulunduğumuz dönemden daha sıcak olan eski iklimleri incelemek. Tierney, 'sera gazı salınımı artmaya devam ettiği sürece bu eski sıcak iklimlerin bizim geleceğimiz olacağını' ifade ediyor. Boşa harcanacak zaman olmadığını vurgulayan bilim insanları, şu anda atılacak her adımın büyük yol kat edeceğini belirtiyor.