İlk Kez Bir Hastalığa 'İklim Değişikliği' Tanısı Kondu

Kanada'da hastaneye kaldırılan bir kadın, dünyada ilk olan bir olayın öznesi oldu ve kadına 'iklim değişikliği' tanısı konuldu. Doktorlar, neden böyle bir tanı koyduklarını da açıklama getirdi.

İklim değişikliğinin etkileri, özellikle geçtiğimiz yaz aylarında tüm dünyada fazlasıyla hissedildi. Dünyanın birçok noktasında yeni sıcaklık rekorları kırıldı, birçok noktadaysa daha önce görülmemiş düzeyde yangınlar ve çeşitli hava olayları yaşandı. İklim değişikliğine bağlı nedenlerden dolayı her gün onlarca insan hayatını kaybederken geçtiğimiz gün, hastaneye kaldırılan bir kadına dünyada ilk kez ‘iklim değişikliği’ tanısı konuldu.

Kanada’daki British Columbia hastanesinde görev yapan doktorlar, hastaneye gelen 70 yaşındaki kadının durumundan sıcak hava dalgalarının ve kötü hava kalitesinin sorumlu olduğunu söyledi. Doktorlar, kadına dünyadaki ilk ‘iklim değişikliğinden’ muzdarip hasta teşhisi konduğunu ifade etti.

İklim değişikliği, insanlık karşısındaki en büyük tehdit:

Dünya Sağlık Örgütü, ekim ayının sonunda yayınladığı bir makalesinde iklim değişikliğinin insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidi olduğunu ifade etti. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde (IPCC) iklim değişikliğinin yıkıcı sağlık etkilerinin ve iklim değişikliğine bağlı milyonlarca ölümün önlenmesi için dünyanın sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması gerektiği belirtildi.

Daha önce her yıl 150 bin kişinin iklim değişikliğine bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini açıklayan DSÖ, makalesinde iklim değişikliğine bağlı bazı sağlık risklerini de paylaşmıştı. Buna göre iklim değişikliği, aşırı hava olayları nedeniyle yaralanma ve ölümlere, sıcaklığa bağlı hastalıklara, solunum yolu hastalıklarına, su kaynaklı hastalıklara, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara, başka hayvanlardan kan yoluyla bulaşan hastalıklara, yetersiz beslenme ve gıda kaynaklı hastalıklara ve zihinsel ve psikososyal sağlığın bozulmasına neden olabilir.