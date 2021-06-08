Rus bilim insanları, Rusya'nın bir nehrinde yaklaşık 24 bin yıldır donuk halde olan çok hücreli bir canlıyı hayata döndürmeyi başardı. Radyoaktif direnci yüksek ve zor koşullara karşı dayanıklılı olan bu canlı, laboratuvar ortamında hayata geri geldikten sonra eşeysiz çoğalmaya devam etti.

Bugüne kadar birçok bilim kurgu filminde insanların dondurulup yüzyıllar sonra hayata geri döndürülmelerine tanıklık etmişizdir. Şimdilik insanlık için çok uzak görünen bu teknoloji, son derece dayanıklı olmasıyla bilinen bir çok hücreli bir canlı için gerçek oldu.

Rus bilim insanları, Rus Kuzey Kutbu'nda yer alan Alayeza Nehri'nden 24 bin yıldır donmuş halde bulunan "bdelloid rotifer" adında çok hücreli bir organizmayı çıkardı ve laborutuvar ortamında kriptobiyoz adlı bir teknolojiyi kullanarak hayata geri döndürdü. Önceki haline geri dönen canlı, çözdürüldükten sonra eşeysiz çoğalmaya devam etti.

Bdelloid rotiferin donduktan sonra en fazla 10 yıl yaşayabileceği biliniyordu

Bdelloid rotifer, dünya çapında tatlı sularda bulunan rotifer sınıfına ait bir canlı. Çok zor koşullara dayanıklıklarıyla bilinmekle birlikte, bugüne kadar yapılan araştırmar bu tür canlıların donduktan sonra 10 yıl kadar hayatta kalabileceğini gösteriyordu. Current Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan makale ise, Bdellod rotiferlerin çok daha uzun süre, hatta binlerce yıl hayatta kalabildiklerini ortaya koydu.

Azavera Nehri'nden çıkarılan çok hücreli canlının ne kadar süredir donuk bir vaziyette olduğu, karbon 14 metoduna göre hesaplandı. Araştırmacılar, bu metottan yola çıkarak bdelloid rotiferin yaklaşık 23 bin 960 ile 24 bin 485 yıldır donuk olduğunu tespit etti. Elbette araştırmacılar, sadece bir canlıyla sınırlı kalmayıp araştırmalarını genişletmek adına farklı bdelloid rotiferler çıkarmaya devam etti.

"Bu birçok kurgu yazarının hayalidir"

Kriptobiyoz canlanma ile tekrar hayata döndürülen hücre, eşeysiz üremeye devam etti. Araştırmaya katkı sağlayan Fizikokimyasal ve Biyolojik Sorunlar Enstitüsü'nden Stas Malavin, yapmış olduğu açıklamada; "Anafikir, çok hücreli bir organizmanın binlerce yıl boyunca dondurulup saklanabilmesi ve daha sonra hayata geri dönebilmesidir. Ki bu da birçok kurgu yazarının hayalidir" ifadelerine yer verdi.

Yapılan diğer açıklamalara göre bdelloid rotiferler, radyoaktif direnci en yüksek canlılardan biri ve aynı zamanda yüksek aside, susuzluğa ve düşük oksijene karşı direnç sağlayabiliyorlar. Araştırmacılar, sonucu daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapmaya ve onlarca bdelloid rotiferi incelemeleri gerektiğini dile getirdi.