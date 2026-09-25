[24 Eylül-1 Ekim] Toplam Değeri 395 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

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Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Astrea: Six Sided Oracles ve Mechabellum oldu. Bu iki oyunu, 1 Ekim tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Astrea: Six Sided Oracles nasıl bir oyun?

Astrea, kartlar yerine zarları kullanarak ve benzersiz bir ikili “hasar” sistemi olan “Arındırma” ile “Yozlaşma”yı bir araya getirerek, kart destesi oluşturma oyunlarının alışılmış kalıplarını altüst eden bir DICE destesi oluşturma roguelike oyunudur. Astrea’nın kontrolden çıkmış yozlaşmasını arındıracak ve Yıldız Sistemini kurtaracak kadar güçlü bir zar havuzu oluşturun.

Astrea: Six Sided Oracles fragmanı

Mechabellum nasıl bir oyun?

Bu destansı mech otomatik savaş oyununda devasa ordulara komuta edin. Birliklerinizi seçin, birimlerinizi özelleştirin, dizilişlerinizi ustaca kullanın ve muhteşem 3D savaşlarda düşmanlarınızı ezip geçin. Tamamen strateji, tıklama maratonu yok. 1'e 1, 2'ye 2, herkesin herkese karşı veya Hayatta Kalma Modu'nda rakiplerinizi zekânızla alt edin.

Mechabellum fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.