Nörobilimci Christof Koch ve filozof David Chalmers ikilisinin bir barda başlayan 25 yıllık iddiası son buldu.

İnsanlığın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam eden bilinç kavramı, bilim dünyasında da 25 yıldır süren bir iddianın ortaya çıkmasına aracı olmuştu. Bir nörobilimci ve bir filozof, bilincin kaynağının 2023 yılına kadar bulunacağına dair 1998 yılında iddiaya girdi.

Ancak yıl oldu 2023, ardımızda bıraktığımız 25 yılda halen bilincin kaynağı keşfedilmedi. Ancak bu konuda ortaya konulan yeni araştırma, artık kazananı belirledi. Nörobilimci Christof Koch ve filozof David Chalmers ikilisinden kazanan, filozof Chalmers oldu.

Bilinç, bir iddiaya nasıl döndü?

Aslında ikilinin iddiası bilimsel bir tartışma üzerine başlamadı. Almanya’nın Bremen kentinde bir barda oturan ikili, içkiyi biraz fazla kaçırmış olacaklar ki sohbetlerini bilince kadar uzatmışlardı.

Sabah saatlerinde de bilinç üzerine bir konferansta anlatımlar yapan David Chalmers, konuyu bara da taşımıştı. Birkaç içkiden sonraysa Koch, kılıçları çekti. 25 yıl içinde beyinde bilince dair bir ipucu keşfedileceğini söyledi. Chalmers ise bunun mümkün olmadığını söyledi, iddia başladı.

İki isim, 23 Haziran’da New York’ta düzenlenen Bilincin Bilimsel Çalışmaları Derneği’nin toplantısında bir araya geldi ve kazananı açıkladı.

İddiayı bitiren araştırma:

25 yılın sona ermesiyle ikilinin artık bu iddiayı sonlandırması gerekiyordu. Bu nedenle, Dernek toplantısında iki büyük hipotezden yola çıkaran yapılan yeni çalışmanın sonuçları paylaşıldı. Aynı zamanda bu sonuçlar, iddiayı da sonlandırdı.

Birkaç bilim insanıyla birlikte ikilinin de imzasının yer aldığı araştırma, “entegre bilgi teorisi” ve “küresel çalışma alanı teorisi” hipotezlerini ele aldı. Yapılan çalışmalar ve beyindeki testler, her iki hipotezle de uyuşmadı. Henüz akran değerlendirmesine girmeyen araştırma, hipotezlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini öne sürdü.