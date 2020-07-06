25 Yıl Boyunca Evden Çalışanları Öngören 3D Model

Evden çalışan insanların düzenli olarak egzersiz yapmadıkların ve diyetlerine dikkat etmediklerinde 25 yıl sonunda ne hale gelebileceğini tahmin eden bir 3D model oluşturuldu. Model, aşırılıklar göstermekle birlikte bazı bilinen sorunların da altını çiziyor.

İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren DirectlyApply, koronavirüs günlerinde yeni normalin bir parçası haline gelen evden çalışma modelinin tehlikelerini gösteren bir simülasyon oluşturdu. Susan isimli üç boyutlu bir model oluşturan DirectlyApply, evden çalışanların 25 yılın sonunda böyle görüneceğini öne sürüyor.

DirectlyApply’nin sunmuş olduğu model biraz aşırı görünse de aslında bazı bilinen gerçekleri daha abartılı bir şekilde göstermekten fazlasını yapmıyor. Evden çalışma modelinde işe gidiş-gelişler, yatak odasından salona kadar olduğundan ulaşım gibi önemli bir sorunu ortadan kaldırıyor ve kişilere daha fazla kişisel vakit sağlıyor.

Bununla birlikte evden çalışan insanlar daha az sosyalleşiyor, daha az hareket ediyor ve büyük bir çoğunluğu egzersiz yapmıyor. Bu da, tüm gün ekrana kilitlenen gözlerimiz ve klavye-mouse kullanan parmaklarımız harici vücudumuzu neredeyse hiç kullanmadığımız anlamına geliyor. Peki bu hareketsizliğin sonuçları ne olabilir?

Susan, tüm gün ekrana bakmanın bir sonucu olarak kuru ve kızarmış gözlere sahip. Tüm gün hareketsiz bir şekilde sandalye üstünde bilgisayar kullanımına bağlı olarak omuzlar yuvarlaklaşmış ve kambur duruş kalıcı hale gelmiş. Ayrıca vücut, evden çalışırken Güneş ışığı alamadığından D vitamini sentezleyemiyor ve saçlarda dökülme, yüzde kırışıklık ve ciltte soluk bir renk görülüyor.

Hepsi bu kadar da değil. Evden çalışırken hareket etmiyor ve daha az enerji harcıyor olsak da eskisi gibi yemek yemeye devam ediyoruz. Buna karşılık olarak Susan, ciddi miktarda kilo almış durumda. Ayrıca sosyalleşmenin azalması, Susan’ın daha stresli bir birey haline dönüşmesine neden olmuş.

Tabiki evden çalışan herkes Susan gibi görünecek diye kesin bir yargıda bulunamayız. Bununla birlikte Susan, evden çalışan kişilerin yaşayacakları sağlık sorunlarını daha ‘aşırı’ bir şekilde gösteriyor diyebiliriz. Bu noktada evden da çalışsak düzenli olarak mola vermek ve egzersiz yapmak, sağlığımızı koruma konusunda büyük önem taşıyor.