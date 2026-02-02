Tümü Webekno
26 Ocak - 1 Şubat 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 26 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 26 Ocak - 2 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Spartacus: House of Ashur zirvedeki yerini korurken filmlerde Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'lı film Die My Love (Geber Aşkım) en üstte yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Geber Aşkım - Mubi
  2. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2
  3. Günahkârlar - HBO Max & TV+
  4. Yıkım Ekibi - Prime Video
  5. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  6. Ağır İşçi - Prime Video
  7. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  8. F1 Filmi - TV+
  9. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz - Netflix
  10. The Monkey - TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. Prens - HBO Max & TV+
  3. From - TOD & TV+
  4. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  5. Eşref Rüya - TOD & Prime Video
  6. Jujutsu Kaisen - TOD
  7. A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
  8. The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
  9. Bridgerton - Netflix
  10. All of Us Are Dead - Netflix
