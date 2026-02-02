Şubat 2026 Toyota Fiyat Listesi: Tüm Modellerde Zam Fırtınası!

Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, Şubat 2026 fiyat listesini açıkladı. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan firma, Corolla'nın fiyatını dip seviyelerde tutmaya devam ediyor. Ancak diğer modellerin fiyatları uçup gitmiş durumda.
Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmî internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Toyota sıfır araba fiyatları - Şubat 2026
|Model
|Ocak Başlangıç Fiyatı
|Şubat Başlangıç Fiyatı
|Corolla
|1.650.000 TL
|1.699.000 TL
|Corolla Hybrid
|2.266.000 TL
|2.379.000 TL
|Yeni Corolla Cross Hybrid
|2.484.000 TL
|2.534.000 TL
|C-HR Hybrid
|2.090.000 TL
|2.150.000 TL
|Corolla Hatchback Hybrid
|2.115.000 TL
|2.157.000 TL
|Yaris Cross Hybrid
|2.203.000 TL
|2.269.000 TL
|Yaris Hybrid
|1.878.000 TL
|1.934.000 TL
|Land Cruiser Prado
|12.000.000 TL
|12.000.000 TL
Corolla fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5, Benzinli
|Vision Plus, Otomatik
|1.699.000 TL
|1.5, Benzinli
|Dream, Otomatik
|1.940.000 TL
|1.5, Benzinli
|Dream X-Pack, Otomatik
|2.030.000 TL
|1.5, Benzinli
|Flame X-Pack, Otomatik
|2.225.000 TL
|1.5, Benzinli
|Passion X-Pack, Otomatik
|2.600.000 TL
Dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri listesinde başı çeken Toyota Corolla, yılların eskitemediği bir otomobil. Her hâliyle çok seviyen Corolla, ülkemizde 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satın alınabiliyor. Passion X-Pack'e çıktığınızda D segment otomobilleri aratmayan Corolla, piyasa koşullarında satın alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesi.
Corolla opsiyon fiyatları - Şubat 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|17.000 TL
|Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Corolla Hybrid fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Dream, Otomatik
|2.495.000 TL
|1.8, Hibrit
|Dream X-Pack, Otomatik
|2.379.000 TL
|1.8, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|2.498.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion, Otomatik
|2.829.500 TL
Toyota Corolla'nın hibrit versiyonu, şehir içi yolculuklar için oldukça ideal bir model. Yakıt tüketimi oldukça düşük olan Corolla Hybrid, sorunsuzluğun yanına yakıt ekonomisini ekliyor.
Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Şubat 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|16.100 TL
|Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Yeni Corolla Cross fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8L 140 HP, Hibrit
|Flame, Otomatik
|2.534.000 TL
|1.8L 140 HP, Hibrit
|Passion, Otomatik
|2.775.000 TL
|1.8L 140 HP, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|3.220.000 TL
Toyota Corolla istiyorsunuz ancak sedan gövde tipine sıcak bakmıyorsanız doğru yerdesiniz. Sadece hibrit ünite seçeneği sunan Corolla Cross, geniş iç hacmi ve gösterişli tasarımı ile dikkat çekiyor. 1.8 litrelik hibrit ünite, tıpkı sedan modelde olduğu gibi şehir içi yolculuklarda yakıt cimrisi.
Corolla Cross opsiyon fiyatları - Şubat 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|22.000 TL
|Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack
C-HR Hybrid fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.8, Hibrit
|Flame, Otomatik
|2.150.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion, Otomatik
|2.460.000 TL
|1.8, Hibrit
|Passion X-Sport, Otomatik
|2.850.000 TL
Toyota'nın Türkiye'deki fabrikasında üretilen C-HR, yıllardır çok seviliyor. Birkaç yıl önce yepyeni bir tasarım ile karşımıza çıkan Toyota C-HR, 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile çok seviliyor. Şık bir görünüme sahip olan crossover, sahip olduğu teknolojik özelliklerle de dikkat çekiyor.
C-HR Hybrid opsiyon fiyatları - Şubat 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|18.900 TL
|Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style
Yaris Cross fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit
|Dream, Otomatik
|2.269.000 TL
|1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit
|Flame, Otomatik
|2.658.000 TL
|1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit
|Flame X-Pack, Otomatik
|2.683.000 TL
Cüssesine rağmen 4.7 lt/100 km şeklinde kabul edilebilir bir yakıt tüketim değerine sahip olan Yaris Cross Hybrid, sadece 4x2 çekiş seçeneği ile satılıyor. Toyota'nın bile "şehir içi kullanım için doğdu" dediği otomobil, nispeten yüksek sürüş pozisyonu ile oldukça keyifli yolculuklar vadediyor.
Yaris Cross opsiyon fiyatları - Şubat 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|20.000 TL
|Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Yaris Hybrid fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Flame, Otomatik
|1.934.000 TL
|1.5 Hybrid, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|2.292.000 TL
Toyota'nın ikonikleşen küçük şehir otomobili Yaris, artık birazcık pahalı kaldığı için çok tercih edilmiyor. Ancak bu otomobil, alanı üzmeyecek türden özelliklere sahip. Passion X-Pack donanım seviyesini satın aldığınızda tabiri caizse "gırtlak dolu" diyebileceğimiz potansiyeli olan otomobil, 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile benzini adeta kokluyor.
Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Şubat 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|17.000 TL
|Flame, Passion X-Pack
Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.8 Hybrid, Hibrit
|Flame, Otomatik
|2.157.000 TL
|1.8 Hybrid, Hibrit
|Passion X-Pack, Otomatik
|2.468.000 TL
|1.8 Hybrid, Hibrit
|GR SPORT, Otomatik
|2.468.000 TL
2019 yılında tanıtıldığında milyonları kendine hayran bırakan Toyota Corolla Hatchback, Türkiye'de artık sadece hibrit ünite ile satılıyor. Corolla'nın bugüne kadarki en yakışıklı versiyonu diyebileceğimiz Corolla Hatchback, modifiye tutkunlarının da tercihi. Corolla Hatchback'in ülkemizdeki en ucuz versiyonu olan Flame paket bile yüksek teknolojik özellikler sunuyor.
Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları - Şubat 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik ve Sedefli Metalik Renk
|18.900 TL
|Flame, Passion, GR SPORT
Land Cruiser Prado fiyatları - Şubat 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|2.8 D-4D 8 A/T, Dizel
|-, Otomatik
|12.000.000 TL
Land Cruiser Prado, Toyota'nın amiral gemisi arazi aracı. Sadece tasarımıyla bile kendini gösteren otomobil, 2.8 litrelik D-4D motoru ile yüksek performansın sınırlarını zorluyor. Tabii D-4D motorun ömürlük olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor.
Yukarıdaki fiyatlar, Toyota Türkiye'nin internet sitesinde yer alan en uygun fiyatlardır.