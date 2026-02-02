Şubat 2026 Toyota Fiyat Listesi: Tüm Modellerde Zam Fırtınası!

Toyota'nın şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay tüm otomobillere zam yaptı ancak Corolla'daki dip fiyat çabası gözlerden kaçmadı. İşte sıfır kilometre Toyota fiyatları...

Türkiye'deki en popüler otomobil markalarından Toyota, Şubat 2026 fiyat listesini açıkladı. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan firma, Corolla'nın fiyatını dip seviyelerde tutmaya devam ediyor. Ancak diğer modellerin fiyatları uçup gitmiş durumda.

Peki Toyota'nın sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Bu haberimizde, Toyota'nın şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesine bakacağız. Listeyi resmî internet sitesinden edindiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Toyota sıfır araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Corolla 1.650.000 TL 1.699.000 TL Corolla Hybrid 2.266.000 TL 2.379.000 TL Yeni Corolla Cross Hybrid 2.484.000 TL 2.534.000 TL C-HR Hybrid 2.090.000 TL 2.150.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.115.000 TL 2.157.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.203.000 TL 2.269.000 TL Yaris Hybrid 1.878.000 TL 1.934.000 TL Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 12.000.000 TL

Corolla fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik 1.699.000 TL 1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.940.000 TL 1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 2.030.000 TL 1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 2.225.000 TL 1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 2.600.000 TL

Dünyanın en çok tercih edilen otomobilleri listesinde başı çeken Toyota Corolla, yılların eskitemediği bir otomobil. Her hâliyle çok seviyen Corolla, ülkemizde 1.5 litrelik benzinli veya 1.8 litrelik hibrit ünite ile satın alınabiliyor. Passion X-Pack'e çıktığınızda D segment otomobilleri aratmayan Corolla, piyasa koşullarında satın alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesi.

Corolla opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Corolla Hybrid fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Dream, Otomatik 2.495.000 TL 1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 2.379.000 TL 1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.498.000 TL 1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.829.500 TL

Toyota Corolla'nın hibrit versiyonu, şehir içi yolculuklar için oldukça ideal bir model. Yakıt tüketimi oldukça düşük olan Corolla Hybrid, sorunsuzluğun yanına yakıt ekonomisini ekliyor.

Corolla Hybrid opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 16.100 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Yeni Corolla Cross fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8L 140 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.534.000 TL 1.8L 140 HP, Hibrit Passion, Otomatik 2.775.000 TL 1.8L 140 HP, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 3.220.000 TL

Toyota Corolla istiyorsunuz ancak sedan gövde tipine sıcak bakmıyorsanız doğru yerdesiniz. Sadece hibrit ünite seçeneği sunan Corolla Cross, geniş iç hacmi ve gösterişli tasarımı ile dikkat çekiyor. 1.8 litrelik hibrit ünite, tıpkı sedan modelde olduğu gibi şehir içi yolculuklarda yakıt cimrisi.

Corolla Cross opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 22.000 TL Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

C-HR Hybrid fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.8, Hibrit Flame, Otomatik 2.150.000 TL 1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.460.000 TL 1.8, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.850.000 TL

Toyota'nın Türkiye'deki fabrikasında üretilen C-HR, yıllardır çok seviliyor. Birkaç yıl önce yepyeni bir tasarım ile karşımıza çıkan Toyota C-HR, 1.8 litrelik hibrit motoru ve otomatik şanzımanı ile çok seviliyor. Şık bir görünüme sahip olan crossover, sahip olduğu teknolojik özelliklerle de dikkat çekiyor.

C-HR Hybrid opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style

Yaris Cross fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Dream, Otomatik 2.269.000 TL 1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.658.000 TL 1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.683.000 TL

Cüssesine rağmen 4.7 lt/100 km şeklinde kabul edilebilir bir yakıt tüketim değerine sahip olan Yaris Cross Hybrid, sadece 4x2 çekiş seçeneği ile satılıyor. Toyota'nın bile "şehir içi kullanım için doğdu" dediği otomobil, nispeten yüksek sürüş pozisyonu ile oldukça keyifli yolculuklar vadediyor.

Yaris Cross opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 20.000 TL Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack

Yaris Hybrid fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.934.000 TL 1.5 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.292.000 TL

Toyota'nın ikonikleşen küçük şehir otomobili Yaris, artık birazcık pahalı kaldığı için çok tercih edilmiyor. Ancak bu otomobil, alanı üzmeyecek türden özelliklere sahip. Passion X-Pack donanım seviyesini satın aldığınızda tabiri caizse "gırtlak dolu" diyebileceğimiz potansiyeli olan otomobil, 3.9 lt/100 km yakıt tüketimi ile benzini adeta kokluyor.

Yaris Hybrid opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Flame, Passion X-Pack

Corolla Hatchback Hybrid fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.8 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 2.157.000 TL 1.8 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.468.000 TL 1.8 Hybrid, Hibrit GR SPORT, Otomatik 2.468.000 TL

2019 yılında tanıtıldığında milyonları kendine hayran bırakan Toyota Corolla Hatchback, Türkiye'de artık sadece hibrit ünite ile satılıyor. Corolla'nın bugüne kadarki en yakışıklı versiyonu diyebileceğimiz Corolla Hatchback, modifiye tutkunlarının da tercihi. Corolla Hatchback'in ülkemizdeki en ucuz versiyonu olan Flame paket bile yüksek teknolojik özellikler sunuyor.

Corolla Hatchback Hybrid opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, GR SPORT

Land Cruiser Prado fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 2.8 D-4D 8 A/T, Dizel -, Otomatik 12.000.000 TL

Land Cruiser Prado, Toyota'nın amiral gemisi arazi aracı. Sadece tasarımıyla bile kendini gösteren otomobil, 2.8 litrelik D-4D motoru ile yüksek performansın sınırlarını zorluyor. Tabii D-4D motorun ömürlük olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor.

Yukarıdaki fiyatlar, Toyota Türkiye'nin internet sitesinde yer alan en uygun fiyatlardır.