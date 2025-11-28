Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[27 Kasım-4 Aralık] 115 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

[27 Kasım-4 Aralık] 115 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 115 TL değerindeki Universe for Sale oldu. Bu oyunu, 4 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Universe for Sale nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Universe for Sale

Jüpiter'in bulutlarının arasında yer alan bir uzay istasyonu. Genç, endişeli bir kadının avucunun içinde bütün evrenleri yarattığı tuhaflık. Aydınlanmaya ulaşmak için kemiklerinden etini sıyıran gizemli bir tarikat üyesi. Satılık bir evren var. Satın alacak mısınız? Universe for Sale normal fiyatı 115 TL.

Universe for Sale fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar
Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları
Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

Nano Banana Pro, Binlerce Liralık Uygulamaların İşini Ücretsiz Yapıyor (Eski Fotoğraflarınızı 4K Kaliteye Yükseltebilirsiniz)

Nano Banana Pro, Binlerce Liralık Uygulamaların İşini Ücretsiz Yapıyor (Eski Fotoğraflarınızı 4K Kaliteye Yükseltebilirsiniz)

Kia, Bu Hâliyle Çıksa Sırıtmayacak Konsept Arazi Aracını Tanıttı: Karşınızda EV5 WKNDR!

Kia, Bu Hâliyle Çıksa Sırıtmayacak Konsept Arazi Aracını Tanıttı: Karşınızda EV5 WKNDR!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim