[27 Kasım-4 Aralık] 115 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 115 TL değerindeki Universe for Sale oldu. Bu oyunu, 4 Aralık tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Universe for Sale nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Jüpiter'in bulutlarının arasında yer alan bir uzay istasyonu. Genç, endişeli bir kadının avucunun içinde bütün evrenleri yarattığı tuhaflık. Aydınlanmaya ulaşmak için kemiklerinden etini sıyıran gizemli bir tarikat üyesi. Satılık bir evren var. Satın alacak mısınız? Universe for Sale normal fiyatı 115 TL.

Universe for Sale fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.